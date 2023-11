Nuove intuizioni sulle origini della Luna e sul mistero di Theia

Gli scienziati del California Institute of Technology hanno scoperto nuove prove che suggeriscono che il pianeta che si scontrò con la Terra miliardi di anni fa, formando la Luna, potrebbe ancora esistere all’interno del nostro pianeta. La teoria ha avuto origine dalla scoperta di materiale denso situato vicino al nucleo terrestre, rilevato sotto vaste aree dell'Africa e dell'Oceano Pacifico ma rimasto non identificato per decenni.

Questo materiale, noto come grandi province a bassa velocità (LLVP), contiene alti livelli di ferro e mostra diverse reazioni alle onde sismiche rispetto ai solidi circostanti. Si stima che i LLVP abbiano almeno 4.5 miliardi di anni, fornendo indizi sostanziali sulle prime fasi dell'evoluzione della Terra.

Il professor Paul Asimow, esperto di geologia e geochimica presso il California Institute of Technology, spiega che questa scoperta supporta l'idea che gli LLVP siano resti di Theia. Si ritiene che questo ipotetico pianeta, un tempo in orbita attorno al Sole, sia entrato in collisione con la Terra a causa delle forze gravitazionali di altri corpi celesti.

Le implicazioni di questa ricerca si estendono oltre la formazione della Luna. Si propone che lo studio di questi LLVP potrebbe far luce su vari aspetti della prima evoluzione della Terra, tra cui l'inizio della subduzione, la formazione dei continenti e l'origine dei più antichi minerali terrestri.

Nonostante queste scoperte significative, gli scienziati non comprendono ancora del tutto il motivo per cui i resti di Theia sono concentrati in ammassi attorno al mantello terrestre. Questo mistero presenta una strada per studi futuri per svelare le complessità di questa collisione planetaria e delle sue conseguenze.

È interessante notare che nessuna prova di Theia è stata scoperta negli asteroidi o meteoriti vicini, portando gli scienziati a ipotizzare che i detriti della collisione possano risiedere attorno al nucleo della Terra o trovarsi nascosti sotto la superficie della Luna, a circa 238,855 miglia di distanza.

Domande frequenti (FAQ):

D: Cos'è Theia?

R: Theia è un ipotetico pianeta che si ritiene sia entrato in collisione con la Terra, determinando la formazione della Luna.

D: Quanti anni hanno i LLVP?

R: Si stima che i LLVP abbiano almeno 4.5 miliardi di anni.

D: In quali aree è stato rilevato il materiale denso?

R: Il materiale denso è stato rilevato sotto gran parte dell’Africa e dell’Oceano Pacifico.

D: Cosa potrebbe rivelare lo studio dei LLVP sull’evoluzione iniziale della Terra?

R: Lo studio dei LLVP potrebbe fornire informazioni sull’inizio della subduzione, sulla formazione dei continenti e sull’origine dei più antichi minerali terrestri sopravvissuti.