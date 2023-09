Scoperta di antichi precursori delle cellule cerebrali negli animali semplici

Ricercatori spagnoli e tedeschi hanno fatto una scoperta affascinante in animali semplici chiamati placozoi, il che suggerisce che gli elementi costitutivi delle nostre cellule cerebrali potrebbero aver avuto origine miliardi di anni fa. I placozoi, minuscole creature simili a un granello di sabbia, sono organismi primitivi costituiti da vari tipi di cellule e privi di organi. Circa 800 milioni di anni fa vivevano nelle calde acque basse dei mari, dove si nutrivano di microbi e alghe.

I ricercatori, guidati dal biologo cellulare Sebastián Najle del Centro per la regolazione genomica, hanno trovato cellule specializzate nei placozoi che mostrano notevoli somiglianze con i neuroni presenti in organismi più complessi. Queste cellule, note come cellule peptidergiche, rilasciano segnali peptidici per coordinare il comportamento dei placozoi, proprio come fanno i neuroni in altri animali. Sebbene le cellule dei placozoi non siano neuroni completamente sviluppati, fungono da importante trampolino di lancio evolutivo.

Attraverso l'analisi genetica e lo screening microscopico, il team ha identificato 14 diversi tipi di cellule peptidiche nei placozoi. Le cellule condividono alcuni degli stessi geni dei nostri neuroni, ma mancano di alcuni componenti specializzati necessari per ricevere e generare segnali elettrici. Invece, utilizzano proteine ​​​​recettrici chiamate GPCR per ricevere messaggi chimici, che sono comuni in vari tipi di cellule animali.

È interessante notare che queste cellule che rilasciano peptidi sono altamente conservate nei placozoi ma assenti in altri animali primitivi come le spugne e le gelatine di pettine. Ciò suggerisce che l’evoluzione delle cellule che secernono peptidi precede lo sviluppo di altre cellule simili ai neuroni. I ricercatori sollevano anche domande interessanti sulle origini evolutive dei neuroni. I neuroni si sono evoluti una volta e poi si sono differenziati oppure si sono evoluti più volte in parallelo?

Comprendere come le cellule si evolvono e cambiano nel tempo è fondamentale per svelare la storia dell'evoluzione della vita. I placozoi, insieme ad altri animali modello non tradizionali come gli ctenofori e le spugne, custodiscono segreti affascinanti che gli scienziati stanno appena iniziando a scoprire.

Fonte: cell