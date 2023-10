I microbi che sopravvivono grazie ai minerali potrebbero contenere indizi sulla storia della Terra

By

Gli scienziati hanno fatto un'affascinante scoperta su antichi microrganismi chiamati metanogeni che potrebbero far luce sulla storia della Terra. I metanogeni sono organismi unici che non utilizzano la luce solare per produrre energia e sono sensibili all'ossigeno. Ottengono la loro energia scomponendo rocce e minerali nel loro ambiente, producendo metano nel processo.

La riduzione del metano e l’aumento dell’ossigeno nell’atmosfera terrestre circa 2.4 miliardi di anni fa ha lasciato perplessi gli scienziati per anni. Il coautore dello studio, Eric Boyd, spiega che ciò ha coinciso con una diminuzione delle popolazioni di metanogeni. Una teoria suggerisce che i metanogeni abbiano dovuto affrontare una maggiore concorrenza per le risorse da parte di altri organismi, causando un calo del loro numero. Un’altra teoria propone che i cambiamenti nei modelli vulcanici abbiano portato a una diminuzione del nichel disponibile, che è essenziale per la sopravvivenza dei metanogeni.

Tuttavia, una recente ricerca ha scoperto che i metanogeni dipendenti dal nichel possono sopravvivere con quantità di nichel molto inferiori rispetto a quanto si credesse in precedenza. Questi microrganismi hanno la capacità di immagazzinare e accumulare nichel al loro interno, consentendo la loro sopravvivenza anche in ambienti in cui il nichel scarseggia.

Per comprendere questo processo, il team di Boyd ha coltivato metanogeni in quantità variabili di nichel e ha osservato la loro risposta. Misurando la quantità di metano prodotto, hanno stimato la crescita e i tassi di sopravvivenza dei metanogeni. Utilizzando tecniche spettroscopiche, sono stati in grado di determinare la quantità di nichel immagazzinata nelle celle.

Le implicazioni di questo studio si estendono oltre l’ambito scientifico. Boyd ritiene che una comprensione più approfondita di questo processo di bioestrazione potrebbe portare allo sviluppo di tecnologie minerarie con un minore impatto ambientale. Sottolinea tre aspetti chiave della ricerca: la scoperta che le cellule possono ottenere nichel dai minerali, la capacità dei metanogeni di prosperare con basse concentrazioni di nichel e la loro capacità di accumularlo per un uso futuro.

Questa ricerca non solo fornisce informazioni su come la vita ha avuto origine sulla Terra, ma offre anche indizi sulla creazione di un ambiente abitabile per altre forme di vita. Svelando i misteri della sopravvivenza del metanogeno, gli scienziati fanno un passo avanti verso la comprensione dell’antica storia del nostro pianeta.

Fonte: questo articolo si basa sulle informazioni provenienti dalla seguente [fonte](URL).