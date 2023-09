Gli scienziati scoprono strutture in legno di quasi mezzo milione di anni in Africa

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature rivela la scoperta di strutture in legno risalenti a quasi mezzo milione di anni fa in Africa. Questa scoperta respinge in modo significativo la documentazione storica della lavorazione strutturale del legno, poiché in precedenza gli esempi più antichi erano piattaforme risalenti a 9,000 anni fa sul bordo di un lago britannico.

I tronchi sono stati rinvenuti vicino alle cascate Kalambo in Zambia da un team internazionale di scienziati. Si è scoperto che questi tronchi erano dentellati e affusolati, suggerendo un'attività artigianale intenzionale da parte dell'uomo. Si tratta di una scoperta significativa, poiché i prodotti in legno antico sono estremamente rari a causa del degrado del materiale organico nel tempo.

I ricercatori ritengono che i primi esseri umani in Africa utilizzassero il legno per creazioni più ambiziose, come piattaforme o passerelle, oltre a strumenti come lance e bastoni da scavo. Tuttavia, lo scopo esatto di queste strutture in legno rimane sconosciuto.

L’età dei manufatti in legno è stata determinata utilizzando nuove tecniche di datazione che misurano l’energia intrappolata nei granelli di quarzo. I ricercatori hanno scoperto che gli oggetti risalivano a tre epoche distinte: 487,000 anni fa, 390,000 anni fa e 324,000 anni fa. Questi risultati suggeriscono che le persone hanno vissuto lungo il fiume per migliaia di generazioni o vi sono tornate periodicamente.

La scoperta di queste antiche strutture in legno fornisce preziose informazioni sulle abilità e le capacità dei nostri primi antenati. L'artigianalità intenzionale dimostrata nel modellare i tronchi con asce e strumenti per raschiare evidenzia la raffinatezza delle loro abilità nella lavorazione del legno.

Preservando questi manufatti attraverso fotografie ad alta risoluzione, gli scienziati sono stati in grado di studiare e interpretare i metodi artigianali utilizzati dai nostri primi antenati. Questa scoperta non solo amplia la nostra conoscenza della storia umana, ma sottolinea anche l’importanza di documentare e preservare gli antichi manufatti per la ricerca futura.

Fonte:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Università di Reading

– Università di Liverpool