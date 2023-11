Gli escrementi di antiche iene forniscono approfondimenti sulla storia genetica dei rinoceronti lanosi dell'era glaciale

Un recente studio pubblicato sulla rivista Biology Letters ha scoperto preziose informazioni genetiche sui rinoceronti lanosi dell’era glaciale analizzando il DNA estratto dagli escrementi fossilizzati di iena trovati nelle grotte tedesche. Il gruppo di ricerca, composto da paleontologi, evoluzionisti e geoscienziati di varie istituzioni tedesche, si è concentrato specificamente sul rinoceronte lanoso europeo, che è rimasto relativamente sconosciuto rispetto alla sua controparte eurasiatica.

Il team ha scoperto campioni di coprolite, o feci fossilizzate, lasciati dalle antiche iene in due grotte situate nella Valle Solitaria in Germania. Questi campioni sono stati rinvenuti in strati di terreno risalenti al Paleolitico medio. Nonostante lo stato degradato del DNA, i ricercatori hanno isolato con successo il DNA sia delle iene che dei rinoceronti lanosi dai campioni di coprolite. Questa analisi innovativa ha permesso loro di ricostruire per la prima volta il genoma mitocondriale di un rinoceronte lanoso.

Studiando l'assemblaggio del genoma mitocondriale, il gruppo di ricerca ha stabilito che il rinoceronte lanoso europeo e il rinoceronte lanoso siberiano divergevano da un antenato comune circa 45,000 anni fa. Questa scoperta fa luce sulla storia genetica e sulla differenziazione filogeografica di queste due specie di rinoceronte lanoso.

Lo studio evidenzia l’importanza dello studio dello sterco fossilizzato come metodo per scoprire l’ascendenza di antiche creature. Questa scienza trascurata ha il potenziale per fornire preziose informazioni sulla storia evolutiva di specie che altrimenti rimarrebbero sconosciute.

Nel complesso, questa ricerca amplia la nostra comprensione dei rinoceronti lanosi dell’era glaciale e delle loro relazioni genetiche. Offre una nuova prospettiva sul rinoceronte lanoso europeo e sottolinea l’importanza di utilizzare fonti non convenzionali, come gli antichi escrementi di iena, per svelare i segreti del passato.

FAQ

D: Cos'è un coprolite?

R: Un coprolite è un pezzo di feci fossilizzato.

D: Perché per lo studio sono stati utilizzati gli escrementi delle antiche iene?

R: Si sapeva che le antiche iene attaccavano e consumavano una varietà di animali di grandi dimensioni, inclusi i rinoceronti lanosi. I loro escrementi hanno fornito una potenziale fonte di DNA conservato dei rinoceronti.

D: Qual è il significato dello studio del genoma mitocondriale?

R: Il genoma mitocondriale è ereditato per via materna e può fornire informazioni sulle relazioni evolutive e sulla filogeografia delle specie.

D: Quanto tempo fa è scomparso il rinoceronte lanoso europeo?

R: Il momento esatto dell'estinzione del rinoceronte lanoso europeo è ancora sconosciuto. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare quando è scomparso dal paesaggio naturale.