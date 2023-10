Apollonio di Perga: il brillante matematico e geometra

By

Apollonio di Perga, un brillante matematico, geometra e astronomo greco antico, è famoso soprattutto per il suo lavoro sulle sezioni coniche. Nato a Perga, un'antica città greca nell'attuale Murtina, in Turchia, Apollonio visse dal 240 a.C. al 190 a.C. circa.

Sebbene si sappia molto poco della sua vita personale, i suoi contributi alla matematica hanno lasciato un impatto duraturo. Uno dei suoi problemi matematici più famosi, che aveva sconcertato i ricercatori per secoli, fu finalmente risolto dal matematico francese Joseph Gergonne utilizzando l'inversione del cerchio.

L'opera principale di Apollonio ruotava attorno alle coniche, lo studio delle forme che risultano dall'intersezione di un cono con un piano. Ciò include cerchi, ellissi, parabole e iperboli. Le sue definizioni per queste forme sono utilizzate ancora oggi, in particolare nel campo dell'esplorazione spaziale.

Oltre al suo lavoro sulle sezioni coniche, Apollonio approfondì anche altre aree di studio, inclusa l'astronomia. Sebbene la maggior parte del suo lavoro astronomico non sia sopravvissuto, alcune delle sue ipotesi, come le orbite eccentriche per spiegare il movimento planetario, sono state confermate dalla ricerca moderna.

Apollonio probabilmente lavorò presso la Grande Biblioteca di Alessandria d'Egitto, dove ebbe l'opportunità di interagire con altre menti brillanti del suo tempo. Gli studiosi del Mediterraneo comunicavano tra loro attraverso un sistema postale, scambiando idee, leggendo i lavori degli altri e creando una ricca tradizione di conoscenza matematica conosciuta come “L’età dell’oro della matematica”.

Apollonio fu uno scrittore prolifico, ma sfortunatamente solo una delle sue opere, Coniche, è sopravvissuta. Tuttavia riferimenti e descrizioni di altre sue opere si trovano nelle lettere e negli scritti dei suoi contemporanei.

Nel complesso, la genialità e i contributi alla matematica di Apollonio di Perga gli hanno fatto guadagnare un posto tra i più grandi matematici della storia. Il suo lavoro sulle sezioni coniche e la sua influenza sugli studiosi successivi continuano a plasmare la nostra comprensione della geometria e dell'esplorazione spaziale.

Fonte:

– Descrizione delle opere di Apollonio da parte dell'antico commentatore greco Eutocio di Ascalona

– Lettere e riferimenti di altri matematici e astronomi greci.