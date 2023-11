Un nuovo studio esplora i collegamenti genetici tra gli antichi esseri umani e la salute mentale

Un recente studio condotto da ricercatori in Spagna suggerisce che gli esseri umani moderni potrebbero aver ereditato una predisposizione genetica ai problemi di salute mentale dai loro lontani antenati. Lo studio evidenzia il ruolo potenziale degli adattamenti genetici delle specie umane arcaiche, in particolare dei Denisoviani, nel contribuire alla vulnerabilità degli esseri umani contemporanei a condizioni come la depressione.

La ricerca, pubblicata sulla rivista PLOS Genetics, si basa su studi precedenti incentrati su una specifica variante genetica chiamata SLC30A9. Questa variante, che si è evoluta attraverso la selezione positiva nelle popolazioni dell'Asia orientale, svolge un ruolo cruciale nella regolazione del trasporto dello zinco attraverso le membrane cellulari nel corpo umano. Lo zinco è essenziale per la crescita sana e il funzionamento del nostro sistema neurologico e immunitario, nonché per il mantenimento dell'eccitabilità del sistema nervoso. È noto anche che ha collegamenti con la salute mentale.

Lo studio rivela che gli adattamenti genetici legati al gene SLC30A9 negli esseri umani moderni ne hanno alterato la regolazione. Precedenti ricerche hanno suggerito una potenziale associazione tra questa variante genetica e un aumento del rischio di depressione e altri problemi di salute mentale. Sebbene le solide affermazioni riguardanti queste connessioni siano ancora in fase di studio, questo studio fa luce sulle potenziali origini genetiche delle vulnerabilità della salute mentale.

Per studiare ulteriormente questa predisposizione genetica alle malattie mentali, i ricercatori suggeriscono di espandere lo studio per includere modelli animali. Rubén Vicente, biologo molecolare dell’Università Pompeu Fabra, sottolinea la necessità di ulteriori ricerche per ottenere ulteriori informazioni sull’interazione tra geni e salute mentale.

È interessante notare che la variante genetica SLC30A9 non corrisponde ai Neanderthal ma sembra avere somiglianze con il gene Denisovan. L'analisi genomica rivela che questa variante probabilmente è emersa dall'incrocio con gli esseri umani arcaici del passato, forse i Denisoviani.

Per supportare le loro scoperte, il gruppo di ricerca ha condotto esperimenti di laboratorio che illustrano come questa variazione genetica influenza le strutture cellulari, inclusi i mitocondri, la regolazione dello zinco e il metabolismo. Inoltre, ipotizzano che la variante denisovana possa aver fornito protezione contro i climi freddi, offrendo un vantaggio selettivo per gli esseri umani e contribuendo alla prevalenza della variante del gene SLC30A9 nella popolazione attuale.

Questa ricerca approfondisce la storia evolutiva dei nostri geni e il loro impatto sulla nostra salute oggi. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per confermare queste connessioni, questo studio fornisce un pezzo significativo del puzzle per comprendere i collegamenti genetici tra i nostri antichi antenati e le sfide di salute mentale affrontate dagli esseri umani moderni.

FAQ:

1. Cos'è SLC30A9?

SLC30A9 è una variante genetica specifica che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del trasporto dello zinco attraverso le membrane cellulari nel corpo umano. Lo zinco è essenziale per la crescita e il funzionamento del sistema neurologico e immunitario ed è associato alla salute mentale.

2. In che modo i Denisoviani hanno contribuito alla vulnerabilità degli esseri umani moderni ai problemi di salute mentale?

L’analisi genomica suggerisce che i Denisoviani, una specie umana arcaica, si siano incrociati con gli esseri umani moderni in passato. Questo incrocio potrebbe aver introdotto adattamenti genetici, inclusa la variante SLC30A9, che ne ha alterato la regolazione e potenzialmente aumentato la vulnerabilità degli esseri umani moderni ai problemi di salute mentale.

3. Cosa implica questo studio per la prevenzione e il trattamento dei problemi di salute mentale?

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, questo studio apre nuove strade per comprendere la complessa interazione tra genetica e salute mentale. Le conoscenze acquisite da questa ricerca potrebbero in definitiva contribuire allo sviluppo di metodi migliori per prevenire e trattare i problemi di salute mentale in futuro.