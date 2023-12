Nuovi approfondimenti sull’antico evento di estinzione evidenziano la fragilità degli ecosistemi marini

By

Gli scienziati hanno svelato una scoperta rivoluzionaria che fornisce nuove informazioni sulla devastante estinzione di massa del Triassico-Giurassico. Questo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Geosciences dimostra il ruolo chiave della deossigenazione oceanica (anossia) nel collasso degli ecosistemi marini durante questo evento catastrofico. I ricercatori hanno scoperto che la deossigenazione localizzata ha svolto un ruolo significativo nell’innescare il collasso e l’estinzione diffusi dell’ecosistema. Questa scoperta funge da forte avvertimento sul fatto che gli ambienti marini moderni potrebbero essere più fragili di quanto si pensasse in precedenza.

Durante l’estinzione di massa del Triassico-Giurassico, avvenuta circa 200 milioni di anni fa, gli ecosistemi globali subirono un collasso, portando all’estinzione di numerose specie. Studi precedenti hanno attribuito questo evento alla deossigenazione degli oceani. Il presupposto era che quanto più diffusa è la deossigenazione, tanto più significativo è l’evento di estinzione. Tuttavia, questa nuova ricerca mette in discussione tale ipotesi. Lo studio rivela che anche la deossigenazione localizzata può avere conseguenze devastanti per gli ecosistemi marini.

Il gruppo di ricerca, composto da scienziati del Royal Holloway, del Trinity College di Dublino e dell'Università di Utrecht, ha analizzato antichi depositi di fango provenienti da carotaggi in Irlanda del Nord e Germania. Studiando i dati chimici di questi depositi, sono stati in grado di collegare gli eventi di deossigenazione in ambienti marini poco profondi con l’aumento dei tassi di estinzione durante il periodo Triassico-Giurassico.

Sorprendentemente, lo studio ha anche rivelato che l’entità globale della deossigenazione estrema durante questo antico evento di estinzione era piuttosto limitata, somigliando alle condizioni attuali. Ciò indica che gli ecosistemi marini possono essere vulnerabili al collasso anche quando i livelli di deossigenazione globale non sono diffusi.

Comprendere i processi che portano al collasso dell’ecosistema in risposta alla deossigenazione è fondamentale, in particolare di fronte al crescente riscaldamento globale e al deflusso di nutrienti dai continenti. Lo studio degli eventi di cambiamento globale del passato, come la transizione Triassico-Giurassico, fornisce preziose informazioni sui punti critici che possono destabilizzare gli ecosistemi della Terra.

Nel complesso, questa ricerca sottolinea l’importanza di proteggere gli ambienti marini ed evidenzia l’urgente necessità di ulteriori studi per valutare l’attuale stabilità degli ecosistemi marini nel contesto della crescente deossigenazione.

FAQ

Cos'è la deossigenazione oceanica?

La deossigenazione oceanica, nota anche come anossia, si riferisce a uno stato in cui si verifica un grave impoverimento dei livelli di ossigeno negli ambienti marini. Ciò può verificarsi a causa di vari fattori come l’inquinamento da nutrienti, il riscaldamento globale e le fluttuazioni climatiche naturali. La deossigenazione può avere effetti dannosi sugli organismi e sugli ecosistemi marini, portando a una diminuzione della biodiversità e causando potenzialmente estinzioni diffuse.

Cos’è l’estinzione di massa del Triassico-Giurassico?

L'estinzione di massa del Triassico-Giurassico è uno dei maggiori eventi di estinzione nella storia della Terra. Si è verificato circa 200 milioni di anni fa e ha provocato notevoli disagi agli ecosistemi globali e l’estinzione di molte specie. Le cause di questo evento di estinzione sono ancora in fase di studio, ma la ricerca suggerisce che la deossigenazione degli oceani abbia avuto un ruolo significativo.

In che modo questa ricerca influisce sulla nostra comprensione degli attuali ecosistemi marini?

I risultati di questo studio gettano nuova luce sulla vulnerabilità dei moderni ecosistemi marini alla deossigenazione. Anche gli eventi di deossigenazione localizzati possono avere conseguenze di vasta portata, portando al collasso e all’estinzione degli ecosistemi. Questa ricerca evidenzia la necessità di ulteriori indagini sulla stabilità degli attuali ambienti marini, soprattutto di fronte alla crescente deossigenazione causata dai cambiamenti climatici e dalle attività umane.

Fonte:

– [Geoscienze della natura](https://www.nature.com/ngeo/)