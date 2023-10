I diamanti antichi illuminano la formazione e l'evoluzione dei continenti della Terra

I ricercatori hanno scoperto preziose informazioni sulla formazione e sul movimento dei continenti della Terra attraverso l'analisi di antichi diamanti superprofondi. Questi diamanti, formatisi tra 650 e 450 milioni di anni fa sulla base del supercontinente Gondwana, sono stati esaminati da un team internazionale di esperti. I risultati fanno luce su come i supercontinenti come Gondwana sono stati creati, stabilizzati e spostati attraverso il pianeta.

I diamanti, formatisi da milioni a miliardi di anni fa, offrono una finestra unica sul mantello terrestre. Hanno la capacità di sopravvivere e registrare antichi cicli di creazione e distruzione dei continenti, fornendo uno sguardo sul funzionamento profondo del nostro pianeta. La migrazione dei continenti, nota come “ciclo dei supercontinenti”, svolge un ruolo significativo nella tettonica a placche e nella formazione delle masse terrestri della Terra.

Analizzando microscopiche inclusioni di silicati e solfuri all'interno dei diamanti, i ricercatori sono stati in grado di datarli a una profondità compresa tra 300 e 700 chilometri sotto la base del Gondwana. Ciò ha rivelato un processo geologico precedentemente sconosciuto in cui le rocce ospiti che trasportavano diamanti diventavano galleggianti durante la formazione dei diamanti e aggiungevano materiale alla chiglia del supercontinente. Quando il Gondwana iniziò a frantumarsi, circa 120 milioni di anni fa, i diamanti, insieme alle inclusioni rocciose che li ospitavano, eruttarono sulla superficie terrestre durante violenti eventi vulcanici.

I luoghi in cui oggi si verificano queste eruzioni vulcaniche, come il Brasile e l’Africa occidentale, un tempo facevano parte del supercontinente Gondwana. Ciò indica che i diamanti migrarono con diversi frammenti del supercontinente mentre si disperdeva. La ricerca suggerisce una nuova modalità di crescita dei continenti, in cui materiale relativamente giovane si accumula alle radici di antichi frammenti continentali, ispessendoli e saldandoli insieme.

L'autrice principale dello studio, la dottoressa Karen Smit della Wits School of Geosciences, ha sottolineato l'importanza di questa ricerca nella comprensione dell'evoluzione e del movimento dei continenti. Ha sottolineato il ruolo cruciale dei continenti nel sostenere la vita sulla Terra e ha sottolineato il collegamento della ricerca con lo sviluppo della vita e le caratteristiche uniche del nostro pianeta.

Questo studio presenta un approccio innovativo per studiare i processi tettonici delle placche profonde legati al ciclo del supercontinente. I ricercatori sperano di far avanzare ulteriormente questa ricerca creando un nuovo laboratorio di isotopi presso l’Università del Witwatersrand in Sud Africa. Ciò consentirà di condurre localmente studi futuri sulle inclusioni di diamanti, ampliando la nostra comprensione di come i continenti si sono evoluti e hanno modellato la Terra.

Fonte:

– Suzette Timmerman, Le età dei diamanti sublitosferici e il ciclo del supercontinente, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06662-9