Nuove scoperte: l'adattamento del gene Denisovan fornisce informazioni sull'adattamento al freddo e sulla salute mentale

Un recente studio condotto dall’Istituto di Biologia Evoluzionistica e dal Dipartimento di Medicina e Scienze della Vita dell’UPF ha rivelato un intrigante adattamento genetico negli esseri umani moderni che ha avuto origine dall’incrocio con gli ormai estinti Denisovani. I ricercatori hanno scoperto che questo adattamento genetico svolge un ruolo cruciale nella regolazione dello zinco, consentendo alle popolazioni umane di adattarsi ai climi freddi.

Il viaggio degli esseri umani moderni fuori dall'Africa circa 60,000 anni fa li portò in contatto con i Denisoviani in Asia. Questo incontro ha portato non solo al conflitto e alla cooperazione, ma anche agli incroci, lasciando tracce del DNA denisovano nei genomi delle popolazioni attuali. Uno dei risultati più significativi di questo studio è l’identificazione di una variante genetica correlata alla regolazione dello zinco originata dai Denisoviani.

Questo adattamento genetico sembra aver fornito un vantaggio evolutivo all'adattamento dei nostri antenati ai climi freddi. La variante influenza la regolazione dello zinco, che influenza il metabolismo cellulare e potrebbe aver avuto un ruolo nella capacità delle popolazioni ancestrali di far fronte al freddo. Tuttavia, questo adattamento potrebbe anche aver avuto conseguenze indesiderate. La stessa variante è stata associata ad una predisposizione a vari disturbi psichiatrici, tra cui depressione, schizofrenia e disturbi dello spettro autistico.

Per comprendere le implicazioni di questa variazione genetica a livello cellulare, i ricercatori hanno studiato il movimento dello zinco intracellulare. Hanno scoperto che la variante osservata provoca uno spostamento nell’equilibrio dello zinco all’interno della cellula, portando a cambiamenti nel metabolismo cellulare, in particolare nel reticolo endoplasmatico e nei mitocondri. Questa alterazione può fornire un vantaggio metabolico nell’adattamento ad un ambiente freddo.

Inoltre, l’impatto di questo patrimonio genetico denisoviano si estende oltre gli adattamenti ai climi freddi. La variante influenza anche la salute mentale, poiché è associata ad una maggiore predisposizione ai disturbi psichiatrici. Ciò include condizioni come l’anoressia nervosa, il disturbo da iperattività, il disturbo bipolare e il disturbo ossessivo-compulsivo.

Lo studio evidenzia la complessa interazione tra l’adattamento genetico e le sue conseguenze sulla salute umana. Questi risultati non solo fanno luce sulla capacità dei nostri antenati di adattarsi a diversi ambienti, ma aprono anche nuove strade per la ricerca sulle basi genetiche dei disturbi psichiatrici. Esplorando ulteriormente i modelli animali, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più profonda della relazione tra questa variante genetica e le malattie mentali.

Domande frequenti (FAQ):

D: Cos'è l'adattamento genetico denisovano?

R: L'adattamento genetico Denisoviano si riferisce a una variante genetica originata dall'incrocio tra esseri umani moderni e Denisoviani, un gruppo umano estinto. Questo adattamento gioca un ruolo nella regolazione dello zinco, che ha aiutato le popolazioni ancestrali ad adattarsi ai climi freddi.

D: Quali sono le conseguenze dell'adattamento genetico denisovano?

R: Sebbene l’adattamento genetico abbia fornito un vantaggio per l’adattamento al freddo, è stato anche associato a una predisposizione a disturbi psichiatrici come depressione, schizofrenia e disturbi dello spettro autistico.

D: Come è stato scoperto questo adattamento genetico?

R: I ricercatori hanno condotto analisi genomiche e identificato una variante genetica derivante dall'incrocio con esseri umani arcaici, probabilmente i Denisoviani. Si è scoperto che la variante influenza la regolazione dello zinco ed è stata selezionata e diffusa tra le popolazioni umane moderne.

D: Il patrimonio genetico denisovano è significativo a livello mondiale?

R: Sì, la variante è diffusa nelle popolazioni non africane, comprese le popolazioni europee e native americane. Tuttavia è assente nelle popolazioni africane.

D: Quali sono le implicazioni future di questo studio?

R: Questo studio apre nuove strade per la ricerca sulle basi genetiche dei disturbi psichiatrici. Ulteriori studi utilizzando modelli animali potrebbero fornire preziose informazioni sulla relazione tra questa variante genetica e le malattie mentali.