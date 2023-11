Nuove intuizioni sulla sopravvivenza delle piante antiche

By

In uno studio innovativo pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution, i ricercatori hanno scoperto un’affascinante connessione tra le cicadee, piante antiche che prosperarono durante l’era mesozoica, e i batteri che fissano l’azoto. A differenza delle loro controparti estinte, che non sono riuscite a sopravvivere ai cambiamenti climatici del passato, il piccolo numero di specie di cicadee che rimangono oggi sono riuscite ad adattarsi e a persistere nelle regioni tropicali e subtropicali grazie alla loro relazione simbiotica con questi batteri.

Le Cicadee, che un tempo costituivano una fonte vitale di sostentamento per i dinosauri al pascolo milioni di anni fa, hanno subito un significativo declino nel tempo. Tuttavia, questa nuova ricerca fa luce sul ruolo chiave svolto dai batteri che fissano l’azoto nella sopravvivenza di queste antiche piante.

L'autore principale Michael Kipp, assistente professore di Scienze della Terra e del Clima alla Duke University, ha scoperto che le cicadee scambiano nutrienti con i batteri nelle loro radici, scambiando zuccheri con azoto atmosferico. Analizzando antichi fossili di cicadee, Kipp è stato in grado di scoprire i cambiamenti nella fissazione dell'azoto nel corso della loro esistenza.

È interessante notare che lo studio rivela anche che i lignaggi estinti delle cicadee non possedevano la capacità di fissare l'azoto rispetto alle loro controparti sopravvissute. Questa differenza cruciale suggerisce che la fissazione dell’azoto potrebbe aver svolto un ruolo vitale nell’adattamento e nella resilienza delle cicadee, consentendo loro di prosperare in un ambiente in continua evoluzione.

Sebbene lo studio fornisca preziose informazioni sull’evoluzione ecologica delle cicadee, ci sono ancora domande senza risposta. Non è chiaro come la fissazione dell’azoto abbia aiutato proprio la sopravvivenza delle cicadee durante i cambiamenti climatici, o se semplicemente le abbia aiutate a competere con le specie vegetali a crescita più rapida.

Questa ricerca innovativa apre nuove possibilità per studiare le atmosfere antiche e gli impatti delle relazioni simbiotiche sulle specie sopravvissute. Combinando la geochimica con i reperti fossili, scienziati come Kipp mirano a comprendere meglio la storia del clima della Terra e potenzialmente prevederne il futuro.

FAQ:

D: Qual è il significato della relazione simbiotica tra le cicadee e i batteri che fissano l'azoto?

R: La relazione simbiotica tra cicadee e batteri che fissano l'azoto ha consentito la sopravvivenza e l'adattamento delle specie di cicadee in ambienti mutevoli.

D: In che modo lo studio ha scoperto il ruolo dei batteri che fissano l'azoto nella sopravvivenza delle cicadee?

R: Analizzando antichi fossili di cicadi, i ricercatori hanno scoperto che i lignaggi sopravvissuti delle cicadi possiedono la capacità di fissare l'azoto, a differenza delle loro controparti estinte.

D: Cosa è ancora sconosciuto sul ruolo della fissazione dell'azoto nella sopravvivenza delle cicadee?

R: Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare in che modo esattamente la fissazione dell’azoto abbia aiutato la sopravvivenza delle cicadee durante i cambiamenti climatici e la sua interazione con altre specie vegetali.

D: Quali sono le implicazioni future di questo studio?

R: Questa ricerca apre nuove possibilità per studiare le atmosfere antiche e gli impatti delle relazioni simbiotiche sulla sopravvivenza delle specie.