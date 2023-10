Un nuovo studio dimostra che gli agenti atmosferici naturali delle rocce possono agire come una significativa fonte di CO2

By

Uno studio condotto dall’Università di Oxford ha scoperto che l’erosione naturale delle rocce può agire come una fonte significativa di CO2, sfidando la convinzione precedente che agisse principalmente come un pozzo. Pubblicato sulla rivista Nature, lo studio ha importanti implicazioni per la modellizzazione del cambiamento climatico.

Le rocce contengono una grande quantità di carbonio proveniente da piante e animali antichi, che costituiscono il “ciclo geologico del carbonio”. Questo processo aiuta a regolare la temperatura della Terra poiché alcuni minerali nelle rocce assorbono CO2 durante l'alterazione chimica. Agisce come un contrappeso alla CO2 emessa dai vulcani e ha svolto un ruolo cruciale nel mantenimento dell’abitabilità sulla Terra.

Tuttavia, lo studio ha rivelato che le rocce possono anche rilasciare CO2 nell’atmosfera, un processo non preso in considerazione nella maggior parte dei modelli del ciclo del carbonio. Quando le rocce che si formarono su antichi fondali marini vengono spinte verso la superficie terrestre, il carbonio organico al loro interno viene esposto all'ossigeno e all'acqua, provocando il rilascio di CO2. Ciò mette in discussione il presupposto secondo cui le rocce esposte agli agenti atmosferici sono esclusivamente un deposito di CO2.

Misurare il rilascio di CO2 derivante dagli agenti atmosferici del carbonio organico è stato impegnativo in passato. Questo nuovo studio ha utilizzato un elemento tracciante chiamato renio, che viene rilasciato nell’acqua quando si verifica l’erosione delle rocce. Tracciando la presenza di renio nei campioni di acqua, i ricercatori sono stati in grado di stimare la CO2 rilasciata dal processo di alterazione.

I risultati di questo studio evidenziano la necessità di considerare l’erosione delle rocce come una fonte significativa di CO2 quando si modellano gli scenari di cambiamento climatico. Sottolinea la complessità del ciclo del carbonio della Terra e l’importanza di comprendere e contabilizzare accuratamente tutti i contributori alle emissioni di CO2.

Fonte: Università di Oxford, Nature (giornale)