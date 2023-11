La scoperta delle prime impronte aviarie fa luce sulle antiche migrazioni

By

La scoperta rivoluzionaria di 27 impronte di uccelli sulla costa meridionale dell’Australia ha fornito preziose informazioni sull’evoluzione precoce degli uccelli e sui potenziali modelli migratori. Risalenti al Cretaceo inferiore, quando l'Australia era ancora collegata all'Antartide, queste impronte sono alcune delle tracce di uccelli più antiche e definitivamente identificate nell'emisfero australe, stimate tra 120 e 128 milioni di anni.

A differenza di molte tracce di uccelli e fossili di questo periodo, che si trovano prevalentemente nell’emisfero settentrionale, in particolare in Asia, questa scoperta rivela una vasta gamma di specie di uccelli nell’emisfero meridionale, vicino al Polo Sud, milioni di anni fa. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti e amplia la nostra comprensione della prima distribuzione aviaria.

Le impronte, di dimensioni variabili da 7 a 14 centimetri (da 2.75 a 5.5 pollici), sono state scoperte nella Formazione Wonthaggi nelle vicinanze di Melbourne. Questa formazione geologica segna la separazione dell'Australia dall'Antartide circa 100 milioni di anni fa. A quel tempo, l'ambiente polare era costituito da una fossa tettonica con fiumi intrecciati, sperimentando temperature gelide e mesi di oscurità durante gli inverni polari.

La presenza di queste tracce aviarie su più livelli stratigrafici suggerisce la comparsa ricorrente di varie specie di uccelli, indicando potenzialmente la formazione stagionale durante le estati polari. È plausibile che queste tracce siano state lasciate lungo una rotta migratoria, mentre gli uccelli attraversavano la regione.

La natura delicata delle ossa degli uccelli e la leggerezza degli uccelli stessi rendono incredibilmente rara la loro conservazione nella documentazione fossile. La scoperta di queste tracce costituisce quindi un'eccezionale opportunità per studiare e conoscere meglio l'avifauna del passato.

Questa straordinaria scoperta segue una precedente scoperta nel 2013, dove furono trovate due tracce di uccelli di 105 milioni di anni nella Formazione Eumeralla in Australia, consolidando la posizione dell'Australia come fonte significativa di prime prove fossili di uccelli.

Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia reso necessario un ritardo nell’analisi delle impronte, l’autore principale, Anthony Martin, ha unito le forze con altri esperti in paleontologia e geologia per studiare e interpretare meticolosamente le tracce.

Grazie a scienziati pionieristici come Martin e i suoi colleghi, continuiamo a scoprire indizi vitali sul mondo antico e ad acquisire una comprensione più profonda dell’evoluzione iniziale e del comportamento delle specie aviarie. Questa scoperta aggiunge un altro capitolo alla nostra storia in corso sull’evoluzione degli uccelli.

