Nuovi fossili rivelano informazioni sulla colonizzazione della terra da parte dei cianobatteri

Ricostruzioni 3D dettagliate di fossili scoperti in Scozia stanno facendo luce sul modo in cui la vita microbica ha influenzato i primi ecosistemi terrestri. I fossili appartengono a una specie di cianobatteri chiamata Langiella scourfieldii, che prosperò tra le prime piante terrestri oltre 400 milioni di anni fa, nel periodo devoniano inferiore. Secondo uno studio pubblicato su iScience, questi fossili sono il più antico esempio conosciuto di cianobatteri della famiglia delle Hapalosiphonaceae ad aver colonizzato la terra.

I cianobatteri, un gruppo di antichi microrganismi, hanno svolto un ruolo cruciale nel plasmare la vita sulla Terra. Sono ben documentati nelle rocce marine, ma comprendere la loro colonizzazione della terraferma è ancora argomento di studio. I cianobatteri si trovano in vari ambienti, inclusi oceani, acqua dolce, terreno umido e persino rocce antartiche. Si impegnano nella fotosintesi, in modo simile alle piante, e sono noti per le loro estese fioriture che rendono le superfici dell'acqua blu-verdi.

Nel Devoniano inferiore, i cianobatteri svolgevano le stesse funzioni ecologiche di oggi. Erano importanti per la fotosintesi e servivano come fonte di cibo per altri organismi. Questi microrganismi probabilmente hanno avuto origine in ambienti di acqua dolce e hanno iniziato a colonizzare la terra all’inizio della loro storia, potenzialmente competendo con le prime piante per lo spazio.

La scoperta dei fossili di Langiella scourfieldii è stata resa possibile dai moderni microscopi 3D. È stato confermato che questi fossili, insieme a quelli trovati nel 1959, appartenevano alla stessa specie. La presenza di “vere ramificazioni” in questi fossili, un caratteristico modello di crescita dei cianobatteri, ha confermato la loro presenza nell’ecosistema del Devoniano inferiore.

Il paesaggio del primo Devoniano nell'Aberdeenshire, dove furono trovati i fossili, sarebbe stato molto diverso da oggi. La Scozia era situata vicino all'Equatore e sperimentava un clima da tropicale a subtropicale. Il Rhynie Chert, il sito fossile, era costituito da una pianura sabbiosa con pozze poco profonde di acqua dolce e salmastra. L'attività vulcanica e le sorgenti termali hanno reso l'area simile al moderno Parco Nazionale di Yellowstone. La biodiversità in questo periodo era incentrata principalmente sulle rocce umide vicino a pozze d’acqua, ricoperte da tappeti microbici costituiti da batteri, alghe e funghi.

Questa ricerca amplia la nostra comprensione di come i cianobatteri colonizzarono la terra e fa luce sulle interazioni tra la vita microbica e i primi ecosistemi terrestri.

