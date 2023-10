By

I ricercatori del KAUST hanno sviluppato un nuovo metodo per personalizzare finestre su scala nanometrica in strutture metallo-organiche (MOF), traendo ispirazione da una tecnica architettonica secolare. I MOF sono materiali porosi promettenti per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la separazione dei gas e i campi medici.

I ricercatori hanno utilizzato una versione molecolare di una tecnica architettonica nota come “cassaforma di centratura ad arco” per guidare la formazione di MOF con forme e dimensioni di finestre predeterminate. Controllando la disposizione degli elementi costitutivi chiamati supertetraedri (ST), il team è stato in grado di progettare e creare MOF con finestre di diverse dimensioni.

Il team ha sviluppato agenti di centratura della struttura (cSDA) per controllare l'allineamento di ST e formare MOF con nuove forme e dimensioni delle finestre. Un set di cSDA ha prodotto finestre piccole, mentre un altro set ha creato finestre più grandi. Questi MOF su misura hanno dimostrato prestazioni impressionanti nell'adsorbimento di ossigeno, rendendoli adatti per applicazioni mediche e aerospaziali in cui un'elevata capacità di stoccaggio dell'ossigeno è fondamentale.

Inoltre, il concetto cSDA offre numerosi vantaggi per migliorare le prestazioni MOF. Consente la suddivisione di finestre di grandi dimensioni in finestre più piccole, il che potrebbe essere utile per le separazioni chimiche. L'approccio aumenta anche la superficie interna dei pori, migliorando lo stoccaggio del gas e migliorando la stabilità della struttura MOF.

Questa ricerca introduce una potente strategia nella chimica reticolare per lo sviluppo di MOF personalizzati con applicazioni nella sicurezza energetica e nella sostenibilità ambientale.

Titolo: L'antica tecnica architettonica ispira un nuovo approccio per migliorare le prestazioni della struttura metallo-organica

Fonte: KAUST

Riferimenti:

– “Assemblaggio diretto dal volto di MOF isoreticolari su misura utilizzando agenti di centratura della struttura” di Marina Barsukova, Aleksandr Sapianik, Vincent Guillerm, Aleksander Shkurenko, Aslam C. Shaikh, Prakash Parvatkar, Prashant M. Bhatt, Mickaele Bonneau, Abdulhadi Alhaji, Osama Shekhah, Salvador RG Balestra, Rocio Semino, Guillaume Maurin e Mohamed Eddaoudi, 2 ottobre 2023, Nature Synthesis.

– Definizioni:

– Nanoscala: si riferisce a una scala di lunghezza estremamente piccola, tipicamente dell’ordine dei nanometri (nm), ovvero un miliardesimo di metro. Materiali e sistemi su scala nanometrica mostrano proprietà e comportamenti unici.

– Strutture metallo-organiche (MOF): materiali porosi composti da interazioni metallo-organico che hanno potenziali applicazioni nella separazione e nello stoccaggio del gas.