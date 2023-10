L’architettura antica ispira finestre su scala nanometrica su misura in strutture metallo-organiche

Un recente studio condotto da ricercatori della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ha scoperto un nuovo metodo per creare finestre su scala nanometrica su misura in materiali porosi chiamati strutture metallo-organiche (MOF) traendo ispirazione da antiche tecniche architettoniche.

I ricercatori hanno utilizzato una versione molecolare di un modello architettonico di formazione di archi noto come “cassaforma di centraggio” per guidare la formazione di MOF con forme e dimensioni predeterminate delle finestre dei pori. Utilizzando questo metodo, il team è stato in grado di progettare e produrre una gamma di MOF con finestre di diverse dimensioni, ciascuno con le proprie potenziali applicazioni uniche.

La capacità di controllare con precisione la formazione della struttura dei MOF è stata a lungo una sfida nella progettazione dei materiali. Tuttavia i ricercatori hanno scoperto che il concetto della cassaforma centrata offriva una soluzione a questo problema. Utilizzando agenti di centratura della struttura (cSDA), i ricercatori sono stati in grado di manipolare la disposizione degli elementi costitutivi chiamati supertetraedri (ST) per creare MOF con finestre di diverse dimensioni e forme.

Il team di ricerca ha progettato cSDA che potrebbero restringere o espandere l'angolo tra le unità ST adiacenti, determinando rispettivamente la formazione di finestre più piccole o più grandi. Un particolare MOF, Fe-sod-ZMOF-320, progettato dal team, ha mostrato la più alta capacità di assorbimento di ossigeno tra tutti i MOF conosciuti. Questa proprietà lo rende potenzialmente prezioso nelle industrie mediche e aerospaziali, poiché potrebbe aumentare lo stoccaggio dell’ossigeno o consentire l’uso di bombole più piccole per il trasporto.

Inoltre, il team ha scoperto che questi MOF personalizzati si sono rivelati promettenti anche in altre applicazioni. Alcuni MOF con finestre strette hanno dimostrato il potenziale per la separazione di miscele molecolari, mentre altri hanno ottenuto buoni risultati nello stoccaggio di metano e idrogeno come potenziali combustibili.

Nel complesso, questo studio evidenzia il potenziale del concetto di cassaforma centrante nel campo della chimica reticolare e lo sviluppo di MOF su misura per applicazioni energetiche e ambientali. Attraverso il controllo preciso della formazione della struttura, queste finestre su scala nanometrica nei MOF offrono prestazioni migliorate e possibilità ampliate per vari settori.

Fonte: “Barsukova, M. et al, Assemblaggio diretto dal volto di MOF isoreticolari su misura utilizzando agenti centranti che dirigono la struttura, Nature Synthesis (2023). DOI: 10.1038/s44160-023-00401-8."