L'eclissi solare anulare catturata dalla Stazione Spaziale Internazionale

L'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha recentemente documentato un'eclissi solare anulare. Un'eclissi anulare si verifica quando la Luna non oscura completamente il Sole, lasciando un anello visibile noto come anello anulare. Ciò offre agli scienziati una rara opportunità di studiare la corona solare.

Durante l'eclissi, Moghbeli catturò una fotografia della Luna che passava davanti al Sole, proiettando la sua ombra, o umbra, e oscurando parzialmente una porzione della superficie terrestre. L'immagine è stata scattata mentre la ISS volava a 260 miglia sopra il confine tra Stati Uniti e Canada e puntava a sud verso il Texas.

Moghbeli è arrivato alla ISS il 27 agosto come parte della missione Crew-7, insieme ad altri astronauti dell'Agenzia spaziale europea (ESA), della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e di Roscosmos. Ha catturato l'eclissi utilizzando una serie unica di sfide specifiche per fotografare i fenomeni celesti dalla ISS.

La ISS orbita attorno alla Terra ad alta velocità, richiedendo calcoli e tempistiche precise per catturare con precisione eventi come le eclissi solari. Questi aspetti tecnici evidenziano l'importanza della documentazione scientifica proveniente dallo spazio, consentendo ai ricercatori di studiare e comprendere le complessità degli eventi celesti.

Nel complesso, la fotografia di Moghbeli offre una visione straordinaria dell'eclissi solare anulare, mostrando la bellezza e il significato scientifico dell'osservazione dei fenomeni celesti dal punto di vista privilegiato della Stazione Spaziale Internazionale.

– Stazione Spaziale Internazionale (ISS): un veicolo spaziale in orbita attorno alla Terra che funge da laboratorio di ricerca e porto spaziale per la collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale.

– NASA: agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti responsabile del programma spaziale civile e della ricerca aerospaziale.

– Eclissi solare anulare: un’eclissi solare in cui la Luna non copre completamente il Sole, lasciando un anello luminoso chiamato anulus.

– L’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli: un astronauta che ha catturato l’eclissi solare anulare dalla ISS.

– ESA (Agenzia spaziale europea): organizzazione intergovernativa focalizzata sull’esplorazione e lo studio dello spazio.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): l’agenzia giapponese responsabile delle attività aerospaziali, compresi i lanci satellitari e le missioni avanzate.

– Roscosmos: l’agenzia governativa russa responsabile delle attività spaziali, compreso lo sviluppo e il funzionamento di veicoli spaziali e stazioni spaziali.

