Un nuovo metodo trasforma la plastica in preziosi tensioattivi utilizzati in saponi e detergenti

I ricercatori della Virginia Tech hanno sviluppato un metodo innovativo per riciclare la plastica in preziose sostanze chimiche chiamate tensioattivi, che vengono utilizzati nella produzione di sapone, detersivo e altro ancora. Questo metodo potrebbe fornire un’alternativa redditizia ed ecologica al tradizionale riciclaggio della plastica.

La chiave di questa scoperta risiede nella somiglianza molecolare tra il polietilene e gli acidi grassi, che sono un precursore chimico del sapone. Entrambi i materiali sono composti da lunghe catene di carbonio, ma gli acidi grassi hanno un ulteriore gruppo di atomi all'estremità della catena. Basandosi su questa somiglianza, i ricercatori hanno ipotizzato che dovrebbe essere possibile convertire il polietilene in acidi grassi e infine produrre sapone.

Per scomporre in modo efficiente le lunghe catene di polietilene in catene più corte, il gruppo di ricerca ha sviluppato un esclusivo processo di termolisi a gradiente di temperatura. Questo processo prevedeva il riscaldamento della plastica ad alta temperatura in un reattore appositamente costruito e il successivo raffreddamento rapido. Dopo la termolisi, i ricercatori hanno ottenuto il “polietilene a catena corta”, noto anche come cere.

Il passo successivo è stato l’aggiunta di alcuni passaggi chiave, inclusa la saponificazione, per trasformare le cere in sapone. Con l’aiuto di esperti specializzati in modellazione computazionale e analisi economica, il team di ricerca ha perfezionato il processo di upcycling. Il risultato finale è stato il primo sapone al mondo realizzato in plastica.

In particolare, questo metodo di upcycling può essere applicato sia al polietilene che a un’altra plastica comunemente usata, il polipropilene. Queste plastiche si trovano in vari prodotti di consumo quotidiano come imballaggi, contenitori per alimenti e tessuti. Uno dei principali vantaggi di questa tecnica di upcycling è che può lavorare simultaneamente sia il polietilene che il polipropilene, eliminando la necessità di una cernita separata di queste plastiche.

Inoltre, il metodo ha requisiti semplici: plastica e calore. Sebbene siano necessari ingredienti aggiuntivi per convertire le cere in acidi grassi e sapone, la trasformazione iniziale della plastica è semplice. Ciò rende questo metodo di upcycling facilmente adattabile e potenzialmente scalabile per applicazioni industriali.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science e dimostra un nuovo percorso per il riciclaggio della plastica senza la necessità di procedure complesse o nuovi catalizzatori. Questo approccio innovativo ha il potenziale per ispirare futuri progetti creativi per le procedure di upcycling.