Anticorpi ampiamente neutralizzanti (bnAb) e il loro ruolo nell'infezione da HIV-1

Riepilogo: gli anticorpi ampiamente neutralizzanti (bnAb) sono un tipo di anticorpo in grado di neutralizzare diversi isolati di HIV-1. Comprendere come questi anticorpi interagiscono con la variabilità dei loro target antigenici tra gli isolati virali è fondamentale. I ricercatori hanno utilizzato la spettrometria di massa a scambio di idrogeno/deuterio (HDX-MS) e misurazioni quantitative della cinetica di legame degli anticorpi per studiare la variazione strutturale e antigenica nell'apice V1/V2 della glicoproteina dell'involucro dell'HIV-1. Hanno scoperto che l’ordinamento strutturale in questa regione influenza i tassi di associazione e le affinità di bnAb. Inoltre, le ricostruzioni cryo-EM di bnAb legati a glicoproteine ​​dell'involucro divergenti hanno rivelato diversi gradi di dinamica strutturale. Gli esperimenti HDX-MS hanno dimostrato che i bnAb avevano un'impronta di legame altamente focalizzata sull'apice del trimero, evitando cambiamenti allosterici in tutto il resto della struttura. Questi risultati dimostrano che la dinamica strutturale gioca un ruolo nell'antigenicità e che i bnAb raggiungono la loro ampia reattività crociata legandosi in modo altamente mirato e superando le proprietà variabili riscontrate nelle glicoproteine ​​dell'involucro di diversi isolati.

Introduzione: La glicoproteina dell'involucro dell'HIV-1 (Env) è il bersaglio per gli anticorpi neutralizzanti e subisce una rapida evoluzione. La variazione strutturale in Env influisce sulle sue interazioni con i fattori chiave dell'idoneità e della replicazione virale, determinando tratti fenotipici come la sensibilità alla neutralizzazione e l'infettività. Studi recenti hanno riportato strutture ad alta risoluzione del trimero Env, ma queste rappresentano ideali statici e non catturano la natura dinamica di Env. Comprendere come i bnAb raggiungono un'ampia reattività crociata richiede l'identificazione delle caratteristiche conservate e la comprensione di come affrontano contesti variabili.

Metodi e risultati: I ricercatori hanno utilizzato l'HDX-MS per studiare le differenze strutturali e dinamiche locali in un pannello di trimeri HIV-1 Env di tipo nativo. Hanno trovato variazioni significative nell’ordine strutturale e nella stabilità nelle regioni prese di mira dai bnAbs. Esaminando un pannello più ampio di isolati diversi, hanno osservato variazioni drammatiche nella dinamica degli epitopi nell'apice del trimero V1/V2. L'analisi cinetica di legame del bnAb mirato all'apice, PGT145, ha mostrato una correlazione inversa tra i tassi di associazione e la dinamica degli epitopi.

Per capire come PGT145 affronta la variazione strutturale e dinamica, i ricercatori hanno eseguito HDX-MS differenziale e hanno ottenuto strutture crio-EM di PGT145 legate a trimeri Env da due isolati di HIV-1. Hanno scoperto che PGT145 aveva un'impronta di legame altamente focalizzata sull'apice del trimero, senza cambiamenti allosterici osservati nel resto della struttura. Lo studio ha anche rivelato la coordinazione dei glicani conservati all'apice dell'Env da parte dei residui anticorpali che subiscono un'ipermutazione somatica.

Conclusione: lo studio evidenzia l'importanza della dinamica strutturale nell'antigenicità e la capacità dei bnAb di ottenere un'ampia reattività crociata. Legandosi in modo altamente mirato, i bnAb evitano le proprietà variabili riscontrate nelle glicoproteine ​​dell'involucro di diversi isolati. Comprendere l'interazione tra la variabilità dei bnAbs e quella dell'Env è fondamentale per lo sviluppo di vaccini e interventi terapeutici efficaci contro l'HIV-1.

Fonte:

– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2