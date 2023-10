Nuova rete chimica per lo studio delle atmosfere degli esopianeti

By

Abbiamo sviluppato una rete chimica nuova e migliorata per studiare la chimica del disequilibrio delle atmosfere calde e calde degli esopianeti. Questa rete si basa su reti di combustione ampiamente convalidate e all’avanguardia, fornendo previsioni più affidabili per un’ampia gamma di condizioni.

La nostra nuova rete chimica è progettata per funzionare in condizioni comprese tra 500 e 2500 K e pressioni comprese tra 100 e 10^-6 bar. Per convalidare la rete, abbiamo confrontato le sue previsioni con quelle di altre sette reti, coprendo varie condizioni sperimentali.

Per valutare l’impatto della nostra nuova rete sugli studi atmosferici sugli esopianeti, abbiamo generato profili di abbondanza per diversi esopianeti, tra cui GJ 436 b, GJ 1214 b, HD 189733 b e HD 209458 b. Abbiamo utilizzato il modello cinetico 1D FRECKLL e calcolato gli spettri di trasmissione corrispondenti utilizzando TauREx 3.1.

Confrontando i profili di abbondanza e gli spettri ottenuti con la nostra nuova rete chimica con quelli della nostra rete precedente, abbiamo scoperto che la nostra nuova rete è più accurata per le condizioni sperimentali testate. Nello specifico, l’aggiornamento della chimica dell’azoto ha un impatto significativo sui profili di abbondanza, soprattutto per l’HCN, con differenze fino a quattro ordini di grandezza. Anche i profili di CO2 vengono notevolmente influenzati, portando a importanti cambiamenti nello spettro di trasmissione di GJ 436 b.

Questi effetti evidenziano l’importanza dell’utilizzo di reti chimiche convalidate per migliorare l’accuratezza dei modelli atmosferici per gli esopianeti. L'accoppiamento della chimica del carbonio e dell'azoto, insieme ai radicali prodotti dalla fotolisi, può avere effetti sostanziali sugli spettri di trasmissione, come dimostrato dal caso di CH2NH.

Utilizzando la nostra nuova rete chimica, i ricercatori possono avere maggiore fiducia nelle loro previsioni e acquisire una migliore comprensione delle atmosfere degli esopianeti.

