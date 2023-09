Un nuovo studio mostra una potenziale svolta nel mitigare la perdita ossea nello spazio

Un team di scienziati potrebbe aver scoperto un metodo innovativo per combattere gli effetti dannosi della perdita di tessuto osseo durante i viaggi nello spazio. In un recente studio pubblicato sulla rivista Microgravity, i ricercatori sono riusciti a promuovere con successo la crescita ossea nei topi che vivono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per un massimo di nove settimane. Questo trattamento sperimentale, che prevedeva una combinazione di una molecola chiamata molecola simile a NELL-1 (NELL-1) e farmaci bifosfonati, non ha mostrato effetti avversi apparenti.

Durante i viaggi spaziali, l’ambiente di microgravità può portare a una significativa perdita ossea a causa dell’assenza di stress meccanico regolare di cui le ossa hanno bisogno per rimanere sane. La produzione da parte dell'organismo di cellule per la costruzione ossea rallenta, con conseguente progressiva perdita ossea. Gli astronauti possono perdere fino all’1% della loro massa ossea ogni mese trascorso nello spazio, e il recupero può richiedere anni una volta tornati sulla Terra.

Per combattere questo problema, i ricercatori dell’Università della California, Los Angeles (UCLA) e del Forsyth Institute di Cambridge, Massachusetts, hanno sviluppato una versione modificata di NELL-1 per prolungarne l’effetto nel corpo. Lo hanno combinato con farmaci bifosfonati, già utilizzati per prevenire la perdita ossea, per colpire meglio il tessuto osseo e ridurre al minimo gli effetti collaterali.

Il team ha condotto esperimenti sia su topi spaziali che terrestri, confrontandoli con gruppi di controllo. I risultati hanno mostrato una crescita ossea significativa in tutti i topi trattati senza alcun apparente effetto negativo sulla salute. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per convalidare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di questo trattamento.

Questa svolta ha implicazioni promettenti per il futuro dell’esplorazione spaziale, consentendo potenzialmente soggiorni prolungati in microgravità. Inoltre, i ricercatori ritengono che questo trattamento potrebbe avere applicazioni pratiche nella prevenzione del deterioramento muscoloscheletrico e nel trattamento di condizioni come l’osteoporosi grave sulla Terra.

Mentre il team continua ad analizzare i dati raccolti dai topi tornati sulla Terra, sono ottimisti riguardo al potenziale della loro ricerca nel rivoluzionare i viaggi spaziali e nel migliorare la salute delle ossa.

