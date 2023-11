Nuove scoperte rivelano continenti perduti incastonati nelle giungle del sud-est asiatico

Con un notevole passo avanti scientifico, i ricercatori dell’Università di Utrecht hanno finalmente individuato i resti di un continente grande quanto gli Stati Uniti, che si ritiene sia scomparso negli ultimi 155 milioni di anni. Questa scoperta solleva interrogativi intriganti sulla nostra comprensione della storia geologica della Terra e sulla possibilità che vi siano altri continenti perduti in attesa di essere portati alla luce.

In precedenza, gli esperti non erano sicuri se questo pezzo di terra mancante, chiamato Argoland, fosse sprofondato sotto il fondo dell’oceano, si fosse fuso con una massa continentale più grande o semplicemente fosse passato inosservato galleggiando in un luogo invisibile. Tuttavia, dopo una vasta ricerca durata sette anni, i ricercatori olandesi sono riusciti a rintracciare con successo segmenti dell’Argoland nelle fitte giungle del sud-est asiatico.

Lo studio innovativo condotto dal Dr. Eldert L. Advokaat dimostra come i continenti, quando gli oceani sono chiusi, si incastrano in una configurazione a forma di C nota come Pangea. L'Oceano Tetide, dove l'Argoland scomparve durante il tardo Giurassico, servì da palcoscenico per questo evento geologico. Mentre la maggior parte delle terre cambia forma nel tempo a causa della deriva dei continenti, la scomparsa dell'Argoland è stata un fatto unico.

A differenza del continente Zealandia, che alla fine affondò dopo essersi separato dall'Australia 80 milioni di anni fa, il destino dell'Argoland fu probabilmente legato alla subduzione. La subduzione si verifica quando una placca tettonica scivola sotto un'altra, riciclando il bordo della placca nel mantello terrestre. Questo fenomeno presentava difficoltà nel localizzare l'Argoland poiché i segni tipici della subduzione, come la demolizione e la formazione di montagne, non erano evidenti.

A complicare ulteriormente le cose, frammenti ritenuti provenienti dall’Argoland erano stati precedentemente scoperti in Myanmar e Indonesia. Tuttavia, questi campioni si sono rivelati molto più antichi della separazione dall'Australia, suggerendo l'esistenza di un'ulteriore massa continentale mancante sconosciuta. L’implicazione della scomparsa di un continente grande quanto gli Stati Uniti solleva interrogativi su quanti altri continenti abbiano condiviso un destino simile.

Attraverso la loro ricerca, il Dr. Advokaat e il Dr. Douwe JJ van Hinsbergen hanno scoperto il viaggio dell'Argoland. Inizialmente si è frammentato in microcontinenti, formando bacini oceanici più piccoli caratterizzati da una crosta oceanica più sottile ma più densa. Questi frammenti alla fine si separarono e andarono alla deriva prima di incastonarsi nelle lussureggianti giungle del sud-est asiatico.

Questa scoperta rivoluzionaria fa luce sul dinamico passato geologico della Terra e amplia la nostra comprensione di Pangea. Lo studio non solo esplora il modo in cui i continenti si dividono e si evolvono, ma offre anche approfondimenti sulla crescita dei continenti. Mentre sveliamo i misteri dei continenti perduti, questa conoscenza ha il potenziale per sbloccare una vasta gamma di scoperte in aree come la biodiversità e il clima.

Con l’ultimo pezzo mancante del puzzle trovato in Argoland, i ricercatori sono ora ansiosi di esplorare la possibilità che esistano altri continenti perduti. L’Oceano Pacifico, in particolare, rappresenta un’interessante opportunità per ulteriori indagini, con potenziali territori mancanti nascosti nelle catene montuose dell’Alaska e della Columbia Britannica.

FAQ

Cos'è la subduzione?

La subduzione è un processo geologico in cui una placca tettonica scivola sotto un'altra, portando al riciclaggio del bordo della placca nel mantello terrestre.

Cos'è la deriva dei continenti?

La deriva dei continenti si riferisce al movimento e allo spostamento dei continenti della Terra nel tempo a causa del movimento delle placche tettoniche.

Cos'è la Pangea?

La Pangea è il supercontinente che esisteva circa 335-175 milioni di anni fa, comprendente tutti gli attuali continenti fusi insieme.

Cos'è la Zealandia?

La Zealandia è un continente sommerso che si staccò dall'Australia milioni di anni fa e si trova in gran parte sotto il Pacifico meridionale.