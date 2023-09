Un astronauta analizza la precisione della scena spaziale in “Guardiani della Galassia Vol. 3"

Nell'ultimo capitolo della serie "Guardiani della Galassia", c'è una scena spaziale in cui Star-Lord, interpretato da Chris Pratt, si ritrova alla deriva nello spazio senza casco. Ciò ha portato a speculazioni tra gli spettatori sull'accuratezza di una situazione del genere e sulla possibilità che un essere umano possa sopravvivere nello spazio senza una tuta spaziale.

Per far luce su questo argomento, l’ex astronauta della NASA Chris Hadfield ha fornito la sua intuizione. Secondo Hadfield, senza la protezione di una tuta spaziale, un essere umano potrebbe sopravvivere solo circa 30 secondi nello spazio.

Lo spazio è un ambiente inospitale per l’uomo a causa di diversi fattori. La preoccupazione principale è la mancanza di pressione atmosferica, che provoca la vaporizzazione di qualsiasi liquido nel corpo a una temperatura più bassa, portando all'ebollizione dei fluidi corporei. Inoltre, anche la mancanza di aria respirabile e le temperature estreme pongono rischi significativi per la sopravvivenza umana.

L'idea di sopravvivere nello spazio senza tuta spaziale è puramente immaginaria e non basata sulla realtà scientifica. Senza la protezione di una tuta spaziale, un astronauta sarebbe sottoposto a queste condizioni pericolose per la vita e non sopravviverebbe a lungo.

È importante chiarire che film come “Guardiani della Galassia Vol. 3” danno priorità al valore dell’intrattenimento rispetto all’accuratezza scientifica. Mentre si sforzano di offrire al pubblico scene emozionanti e visivamente sbalorditive, spesso sacrificano la plausibilità scientifica per il bene della narrazione.

In conclusione, la scena spaziale in “Guardiani della Galassia Vol. 3” in cui Star-Lord vaga nello spazio senza casco non è accurato dal punto di vista scientifico. Secondo l'ex astronauta della NASA Chris Hadfield, un essere umano sopravviverebbe solo per circa 30 secondi nello spazio senza tuta spaziale a causa delle condizioni inospitali. È fondamentale ricordare che film come questi danno priorità all’intrattenimento rispetto al realismo scientifico.

Fonte:

– Chris Hadfield, ex astronauta della NASA.