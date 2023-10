Un nuovo studio esplora potenziali contromisure per le minacce di asteroidi

By

Un recente studio pubblicato su arXiv ha sollevato una domanda importante: se un asteroide di dimensioni considerevoli venisse rilevato pochi giorni prima dell’impatto, potremmo fermarlo? Lo studio prende in considerazione un asteroide simile al 2023 NT1, che ha mancato di poco la Terra all’inizio di quest’anno, e valuta se potrebbe essere contrastato utilizzando un metodo chiamato Pulverize It (PI).

Il metodo PI prevede il lancio di un razzo di difesa entro un giorno dal rilevamento dell'asteroide. Utilizzando una combinazione di dispositivi di simulazione cinetici ed esplosivi, il razzo rilascerebbe una nuvola di dispositivi di simulazione ad alta velocità verso l'asteroide, frantumandolo in frammenti innocui. Secondo le simulazioni dello studio, questo approccio sarebbe efficace nel distruggere l'asteroide e ridurre al minimo il rischio per la Terra.

Ciò che rende questa proposta intrigante è che suggerisce che potremmo potenzialmente contrastare un’imminente minaccia di asteroidi con un breve avvertimento. Tuttavia, è importante notare che lo studio è attualmente solo una prova di concetto. Non disponiamo dei razzi o dei sistemi di impatto necessari per portare a termine una missione del genere. Se domani venisse rilevato un asteroide, non avremmo mezzi di difesa immediati.

Se da un lato lo studio evidenzia la fattibilità tecnica del metodo PI, dall’altro solleva anche la questione se abbiamo la volontà di costruire un razzo di difesa planetario. I ricercatori sottolineano la necessità di misure proattive e investimenti nello sviluppo di un robusto sistema di difesa che potrebbe proteggerci da potenziali impatti di asteroidi in futuro.

FAQ:

D: Cos'è il metodo Polverize It (PI)?

R: Il metodo PI prevede il lancio di un razzo di difesa con dispositivi di simulazione che frantumano un asteroide in frammenti innocui.

D: Il metodo PI può essere efficace con un breve preavviso?

R: Secondo le simulazioni, se implementato con breve preavviso, il metodo PI ha il potenziale per ridurre al minimo il rischio rappresentato da un asteroide imminente.

D: Sono disponibili razzi da lanciare per la difesa dagli asteroidi?

R: Attualmente non sono disponibili razzi o sistemi di impatto per una missione del genere.

D: Qual è l’importanza delle misure proattive nella difesa planetaria?

R: Le misure e gli investimenti proattivi sono fondamentali per sviluppare un solido sistema di difesa contro potenziali minacce di asteroidi.