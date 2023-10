Il quasi incidente di un asteroide: la necessità di razzi di difesa planetaria

In un recente incontro ravvicinato, un asteroide di medie dimensioni è passato a un quarto della distanza tra la Terra e la Luna, evidenziando le continue sfide di rilevamento affrontate dagli astronomi. Sebbene questo particolare asteroide non abbia causato alcun danno al nostro pianeta, serve a ricordare la potenziale minaccia che gli asteroidi più grandi potrebbero rappresentare se non venissero rilevati fino all’ultimo minuto. Un recente studio pubblicato sul server di prestampa arXiv esplora la questione se potremmo mitigare la minaccia di un asteroide di dimensioni simili con breve preavviso.

Lo studio esamina la possibilità di contrastare un ipotetico asteroide simile all’impatto di NT2023 nel 1 con quello che i ricercatori hanno soprannominato il metodo Pulverize It (PI). Sebbene l’idea possa ricordare un film d’azione di Hollywood, in cui personaggi eroici salvano la situazione distruggendo un asteroide in avvicinamento, il metodo PI potrebbe essere una soluzione praticabile dato il tempo di preavviso limitato. Sebbene sia possibile deviare un asteroide, tale tecnica richiede tempi di realizzazione significativi. L’obiettivo dello studio è determinare se potremmo lanciare una rapida controffensiva che frammenterebbe effettivamente l’asteroide in pezzi innocui.

Sorprendentemente, lo studio suggerisce che il lancio di un razzo di difesa entro un giorno sarebbe realizzabile utilizzando la tecnologia di lancio esistente se il razzo fosse già in standby. L’approccio proposto prevede il dispiegamento di una nuvola di dispositivi di simulazione ad alta velocità rispetto all’asteroide, utilizzando una combinazione di forze cinetiche ed esplosive per frantumarlo in frammenti non più grandi di 10 metri di diametro. Ampie simulazioni di ipervelocità rivelano che questo metodo porterebbe probabilmente alla completa distruzione dell’asteroide. Anche se la frammentazione si verificasse poche ore prima dell’impatto con la Terra, la nube di detriti risultante rappresenterebbe un rischio minimo per il nostro pianeta.

Tuttavia, è fondamentale notare che il metodo PI presentato nello studio è puramente teorico in questa fase. Al momento non disponiamo dei razzi e dei sistemi di impatto necessari per attuare tale strategia di difesa. Se domani dovessimo rilevare un’imminente minaccia di asteroidi, non saremmo attrezzati per contrastarla. Sebbene esista la tecnologia per costruire un razzo di difesa planetario, resta la questione se vi sia sufficiente motivazione e impegno per investire nel suo sviluppo.

FAQ:

D: Cos'è il metodo Polverize It (PI)?

R: Il metodo Polverize It prevede l'utilizzo di una combinazione di impattatori cinetici ed esplosivi per frammentare un asteroide in arrivo in pezzi innocui.

D: Possiamo lanciare un razzo di difesa entro un giorno?

R: Sulla base dell’attuale tecnologia di lancio, sarebbe possibile lanciare un razzo di difesa entro un giorno se ne fosse disponibile uno in standby.

D: Cosa succede se la frammentazione dell'asteroide avviene poche ore prima dell'impatto?

R: Anche se l’asteroide venisse frammentato poche ore prima dell’impatto, la nube di detriti risultante rappresenterebbe un rischio minimo per la Terra.

D: Esistono attualmente razzi o sistemi di impatto per tale strategia di difesa?

R: Attualmente non sono disponibili razzi o sistemi di impatto per implementare il metodo PI.