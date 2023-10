Gli ecologisti marini della Florida si rivolgono ai granchi per salvare le barriere coralline

Le barriere coralline della Florida sono minacciate dalla soffocante coltre di alghe che ha invaso la costa dello stato. Queste alghe, o macroalghe, prosperano grazie al deflusso agricolo e alle acque reflue, che forniscono un ambiente ricco di sostanze nutritive per la sua crescita. Sebbene questa sia un’ottima notizia per le alghe, è devastante per le barriere coralline, che stanno lottando per sopravvivere sotto il peso delle macroalghe. Per combattere questo problema, gli ecologisti marini della Florida si sono avvalsi dell'aiuto di un improbabile eroe: il granchio.

Oltre il 90% della barriera corallina della Florida è morta, principalmente a causa della perdita di tessuti e del riscaldamento delle acque. Il corallo rimanente fatica a prosperare, poiché le alghe impediscono alle larve di corallo, note come planule, di trovare un luogo adatto dove ancorarsi e crescere. Inoltre, il corallo maturo non può assorbire abbastanza luce solare per la crescita quando è coperto da una spessa coltre di macroalghe.

I granchi reali dei Caraibi vengono introdotti come soluzione a questo problema. Questi granchi sono originari della Florida e sono noti per il loro consumo efficiente di alghe. Non solo mangiano le macroalghe, ma la loro presenza come erbivori ha meno probabilità di avere un impatto negativo sugli ecosistemi marini. Il Mote Marine Laboratory and Aquarium di Sarasota ha aperto un centro di ricerca dedicato all'allevamento dei granchi reali dei Caraibi, con l'obiettivo di produrre 34,000 granchi entro i prossimi quattro anni.

Questi granchi verranno rilasciati nell’oceano, dove si spera inizieranno a consumare le macroalghe in eccesso, consentendo ai piccoli coralli di attaccarsi al fondale marino e ai coralli maturi di ricevere abbastanza luce solare per la crescita. Tuttavia, prima che possano essere rilasciati, l’esercito di crostacei deve essere addestrato a respingere i predatori. Gli ecologisti di Mote usano pupazzi di calzini per testare l'istinto di lotta o di fuga dei granchi, poiché non hanno accesso ai mammiferi oceanici e ai polpi nelle loro vasche.

Nel complesso, l'introduzione dei granchi reali dei Caraibi sulla costa della Florida promette di salvare le barriere coralline in difficoltà. Con il loro appetito per le macroalghe, questi granchi possono aiutare a ripristinare l’equilibrio dell’ecosistema marino e fornire un ambiente migliore per la crescita dei coralli.

Fonte:

– Vox (secondo quanto riferito la fonte dell’articolo originale)