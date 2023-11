Esplorazione di strategie per ridurre la fototossicità nell'imaging di cellule vive

L'imaging di cellule vive ha rivoluzionato la nostra comprensione dei processi cellulari dinamici consentendoci di visualizzare la dinamica molecolare in tempo reale. Tuttavia, l'applicazione dell'imaging a fluorescenza ad alta risoluzione nelle cellule viventi è limitata dalla fototossicità, che si verifica a causa della formazione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) causata dall'illuminazione del campione ad alta intensità o prolungata. La fototossicità può alterare le strutture e le funzioni cellulari, portando alla disfunzione cellulare o addirittura alla morte cellulare.

In particolare, la mitosi, il processo di divisione cellulare, è altamente sensibile alla fototossicità. Studi precedenti hanno dimostrato che alti livelli di illuminazione luminosa possono inibire l’ingresso mitotico e prolungare la durata mitotica. Per catturare con precisione la dinamica degli eventi mitotici, è essenziale ridurre la fototossicità mantenendo un'elevata risoluzione spaziotemporale.

Sebbene siano stati proposti diversi approcci per ridurre il fotodanneggiamento nell'imaging di cellule vive, come l'utilizzo di microscopi avanzati o luce di eccitazione a lunghezza d'onda più lunga, questi metodi presentano limitazioni in termini di costi o ridotta luminosità della fluorescenza. Un altro approccio è l’aggiunta di antiossidanti al buffer di imaging, che elimina i ROS e riduce lo stress ossidativo causato dall’illuminazione.

In uno studio recente, i ricercatori hanno eseguito uno screening per identificare gli antiossidanti che riducono efficacemente il fotodanneggiamento durante gli eventi mitotici nell’imaging di cellule vive. Tra i numerosi composti testati, l’acido ascorbico (vitamina C) ha ridotto significativamente gli effetti fototossici senza indurre effetti collaterali citotossici. Lo studio ha dimostrato che alle concentrazioni appropriate, l’acido ascorbico non ha influenzato la sopravvivenza cellulare, la segregazione cromosomica o la progressione del ciclo cellulare. Inoltre, l’aggiunta di acido ascorbico al supporto di imaging ha consentito l’imaging 3D time-lapse ad alta risoluzione dei processi mitotici senza evidente fotodanneggiamento.

Questo studio fornisce una soluzione efficace per ridurre la fototossicità durante l'imaging di cellule vive e ne dimostra l'applicazione nell'acquisizione della dinamica mitotica con elevata risoluzione spaziotemporale. Utilizzando antiossidanti come l'acido ascorbico, i ricercatori possono ora studiare in modo più accurato i processi cellulari dinamici senza il rischio di interpretazioni errate dovute al fotodanneggiamento.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è la fototossicità nell'imaging di cellule vive?

La fototossicità si riferisce al danno causato dall'illuminazione ad alta intensità o prolungata durante l'imaging di cellule vive. Si verifica a causa della formazione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) che interrompono le strutture e le funzioni cellulari.

2. Perché la mitosi è particolarmente sensibile alla fototossicità?

La mitosi, il processo di divisione cellulare, è altamente sensibile alla fototossicità perché alti livelli di illuminazione possono inibire l’ingresso mitotico e prolungare la durata mitotica. Gli eventi mitotici richiedono immagini ad alta risoluzione spaziotemporale, che spesso comportano una frequente esposizione alla luce di eccitazione.

3. In che modo gli antiossidanti possono ridurre la fototossicità?

Gli antiossidanti eliminano le specie reattive dell'ossigeno (ROS) e limitano lo stress ossidativo causato dall'illuminazione, riducendo così la fototossicità. Nell'imaging di cellule vive, l'aggiunta di antiossidanti al buffer di imaging può ridurre efficacemente il fotodanneggiamento.

4. Qual è il ruolo dell'acido ascorbico (vitamina C) nel ridurre la fototossicità durante gli eventi mitotici?

L'acido ascorbico è stato identificato come un antiossidante efficiente che riduce significativamente il fotodanneggiamento durante gli eventi mitotici nell'imaging di cellule vive. Non induce effetti collaterali citotossici e consente l'imaging time-lapse ad alta risoluzione senza evidenti danni fotografici.

5. In che modo la riduzione della fototossicità apporta benefici all'imaging di cellule vive?

La riduzione del fotodanneggiamento nell'imaging di cellule vive consente una visualizzazione più accurata e affidabile dei processi cellulari dinamici. Garantisce che i risultati sperimentali non siano distorti da anomalie cellulari o interpretazioni errate dovute alla fototossicità.