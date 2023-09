Preparati ad assistere all'eclissi solare anulare di ottobre

Il mese prossimo avrà luogo un emozionante evento celeste poiché la Luna passerà tra la Terra e il sole, regalandoci una magnifica eclissi solare. Per alcuni fortunati osservatori, questa sarà un'eclissi solare anulare, in cui la luna apparirà più piccola nel cielo e formerà un cerchio nero contro il sole.

L'eclissi anulare del 14 ottobre sarà visibile in alcune parti dell'Oregon, della California, del Nevada, dello Utah, dell'Arizona, del Colorado, del Nuovo Messico e del Texas. L'eclissi inizierà in Oregon alle 9:13 PDT e si concluderà in Texas alle 12:03 CDT. Coloro che si trovano al di fuori di questo percorso potranno assistere ad un'eclissi solare parziale.

È importante notare che osservare l'eclissi direttamente ad occhio nudo, con occhiali da sole, binocoli o telescopi può essere dannoso per gli occhi. Per garantire una visione sicura, la NASA consiglia di utilizzare occhiali protettivi per la visione solare o visori solari portatili. In alternativa, puoi utilizzare metodi indiretti come un proiettore stenopeico per assistere a questo evento spettacolare.

Il percorso dell’eclissi anulare non attraverserà solo diversi stati degli Stati Uniti, ma si estenderà anche al Messico, così come ad altre parti dell’America centrale e meridionale.

Non perdere questa incredibile opportunità di assistere a una meraviglia celeste! Assicurati di preparare gli occhiali per l'eclissi e l'altra attrezzatura necessaria per la visione per goderti in sicurezza l'eclissi solare anulare di ottobre.

Fonte:

– Tatan Syuflana/AP

– Nasa