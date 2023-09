I cambiamenti climatici storici hanno avuto un ruolo nei primi incroci umani

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science rivela che le fluttuazioni dei livelli atmosferici di CO2 e i conseguenti cambiamenti nel clima e nella vegetazione erano fattori significativi che influenzavano quando e dove le prime specie umane si incrociavano. Gli esseri umani moderni hanno una piccola percentuale di DNA ereditato da altre specie di ominidi come i Neanderthal e i Denisoviani.

Lo studio, condotto da un team internazionale di esperti climatici e paleobiologi provenienti dalla Corea del Sud e dall’Italia, ha utilizzato prove paleoantropologiche, dati genetici e simulazioni al supercomputer dei climi passati per comprendere i modelli di incrocio tra specie diverse. Hanno scoperto che i Neanderthal e i Denisoviani avevano preferenze ambientali diverse. I Denisoviani erano più adatti agli ambienti freddi, come le foreste boreali e le zone della tundra, mentre i Neanderthal preferivano le foreste temperate e le praterie.

I ricercatori hanno utilizzato simulazioni al computer per analizzare la sovrapposizione geografica di questi diversi habitat durante i periodi interglaciali caldi. Hanno scoperto che durante questi periodi di sovrapposizione c’erano maggiori opportunità di incontri e interazioni tra le specie, aumentando la probabilità di incroci. Le simulazioni si allineavano anche con episodi noti di incroci avvenuti tra 78,000 e 120,000 anni fa.

Per comprendere meglio i fattori climatici degli incroci, i ricercatori hanno esaminato come sono cambiati i modelli di vegetazione in Eurasia negli ultimi 400,000 anni. Hanno scoperto che livelli elevati di CO2 atmosferica e condizioni interglaciali miti hanno causato un’espansione verso ovest della foresta temperata nell’Eurasia centrale, creando corridoi di dispersione per i Neanderthal nei territori di Denisova.

Una delle sfide che i ricercatori hanno dovuto affrontare è stata quella di stimare le condizioni climatiche preferite per i Denisoviani, poiché i dati disponibili sono limitati. Tuttavia, hanno sviluppato nuovi strumenti statistici per tenere conto delle relazioni ancestrali conosciute tra le specie umane, consentendo loro di stimare i potenziali habitat denisoviani. Sorprendentemente, l’analisi ha indicato che il Nord Europa avrebbe potuto essere un ambiente adatto per i Denisoviani, oltre a Russia e Cina.

Questo studio fornisce preziose informazioni sulla relazione tra cambiamento climatico, cambiamenti di habitat e diversificazione genetica umana. Comprendendo questi modelli storici, i ricercatori possono indagare ulteriormente sulle tracce genetiche degli incroci in diverse popolazioni e ottenere una migliore comprensione dei nostri antenati condivisi.

Riferimento:

“Climate changes orchestrated hominin interbreeding events across Eurasia” di Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione e Marina Melchionna, 10 agosto 2023, Scienza .

DOI: 10.1126/science.add4459