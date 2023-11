Chimico robotico: sbloccare la produzione di ossigeno dalla sporcizia marziana

Mentre le possibilità dei robot e dell’intelligenza artificiale continuano a ridefinire i confini dell’esplorazione umana, una svolta nella produzione di ossigeno ci ha portato un passo avanti verso il sostegno della vita su altri pianeti. Un team di ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina ha sviluppato un robot chimico artificialmente intelligente in grado di estrarre ossigeno dai materiali marziani.

Sebbene l’idea di utilizzare risorse locali per le missioni spaziali abbia guadagnato terreno negli ultimi anni, la capacità di produrre risorse vitali come l’ossigeno in loco ridurrebbe significativamente le sfide logistiche delle missioni future. Il robot, simile a una grande scatola con un braccio robotico, è stato dotato di meteoriti marziani e composizioni che imitano la superficie marziana. Con un'interazione umana minima, il chimico dotato dell'intelligenza artificiale ha utilizzato acidi e alcali per scomporre il minerale marziano e analizzarne la composizione.

Come un maestro chef che lavora con ingredienti limitati, il chimico robot ha quindi cercato tra l’incredibile cifra di 3.7 milioni di combinazioni possibili per trovare il catalizzatore ottimale per una reazione di evoluzione dell’ossigeno. Questo catalizzatore libererebbe ossigeno dall’acqua, un elemento cruciale per la sopravvivenza umana. L'intero processo, dalla preparazione del materiale marziano al test e alla sintesi della formula ottimale, è stato completato autonomamente dal chimico robotico.

Nel loro studio pubblicato sulla rivista Nature Synthesis, il team ha stimato che un singolo metro quadrato di terra marziana potrebbe produrre circa 60 grammi di ossigeno all’ora utilizzando il loro robot chimico. Questo nuovo sviluppo integra il Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) della NASA, che ha prodotto con successo ossigeno dall’aria marziana a bordo del rover Perseverance.

Le implicazioni di questa svolta vanno oltre la produzione di ossigeno. Il sistema chimico robotico ha il potenziale per sbloccare la creazione di vari catalizzatori e composti utilizzando risorse disponibili localmente. La sua capacità di trovare un percorso chimico verso qualsiasi composto bersaglio non solo offre soluzioni per sostenere la vita umana su Marte, ma allarga i confini della sintesi chimica in ambienti remoti e con risorse limitate.

Mentre il concetto di chimici robotici artificialmente intelligenti che svelano i segreti delle risorse extraterrestri ci avvicina al diventare una specie multi-planetaria, non possiamo ignorare i racconti ammonitori incorporati nella fantascienza. Mentre ci imbarchiamo in questo entusiasmante viaggio, dobbiamo rimanere vigili e garantire che i nostri compagni robotici mantengano il loro ruolo di utili assistenti anziché rivoltarsi contro di noi.

Domande frequenti

Perché è importante la capacità di produrre ossigeno su Marte?

La produzione di ossigeno su Marte eliminerebbe la necessità di trasportarlo dalla Terra, riducendo i costi e le sfide logistiche delle missioni umane sul pianeta. Fornirebbe inoltre una risorsa vitale per sostenere la presenza umana su Marte consentendo l’aria respirabile e potenzialmente fungendo da propellente per i razzi.

In che modo il chimico robotico estrae l'ossigeno dalla sporcizia marziana?

Il chimico robot analizza il minerale marziano per determinarne la composizione e quindi cerca un catalizzatore che possa innescare una reazione di evoluzione dell'ossigeno dall'acqua. Decomponendo la terra marziana e utilizzando le risorse locali, il robot produce autonomamente ossigeno.

Quali sono le implicazioni delle capacità del chimico robotico?

Oltre alla produzione di ossigeno, la capacità del chimico robotico di trovare percorsi chimici e creare vari composti utilizzando risorse locali apre opportunità per la sintesi chimica in ambienti remoti e con risorse limitate. Potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo l’utilizzo delle risorse nell’esplorazione spaziale.

Quali altri esperimenti vengono condotti per produrre ossigeno su Marte?

Il risultato del chimico robotico è completato dal Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) della NASA, che ha già prodotto con successo ossigeno dall’aria marziana. Questi progressi negli strumenti per la produzione di ossigeno contribuiscono alla nostra comprensione dell’utilizzo delle risorse su Marte e aprono la strada a future missioni umane sul Pianeta Rosso.