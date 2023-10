Il chip di intrappolamento acustico consente la manipolazione delle cellule 3D nel liquido che scorre

I ricercatori del Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology (SIBET) dell’Accademia cinese delle scienze hanno sviluppato un chip di intrappolamento acustico in grado di intrappolare le cellule in tre dimensioni (3D) all’interno di un liquido che scorre continuamente. Questo chip utilizza la forza di radiazione acustica generata da un'onda stazionaria ultrasonica per manipolare le cellule senza alcun contatto o danno.

Il chip è costruito collegando un trasduttore a piastra piezoelettrica a una piastra di collegamento in silicio-vetro con una cavità circolare. Questa cavità circolare funge da unità risonante, eccitata a una frequenza che consente l'intrappolamento sia nel piano centrale che nella direzione della profondità.

L'onda stazionaria ultrasonica può essere classificata in due tipi: onde acustiche stazionarie (BAW) generate da un trasduttore piezoelettrico e onde acustiche superficiali stazionarie (SAW) prodotte dal niobato di litio monocristallino (LiNbO3) con elettrodi interdigitati. SAW, nonostante la sua forza di bloccaggio inferiore rispetto a BAW, viene spesso utilizzato per lo smistamento di liquidi fluenti e per la disposizione delle particelle in liquidi stazionari a causa del suo minor costo energetico.

Il chip utilizza anche il vortice di microstreaming acustico per intrappolare le cellule vicino a ostruzioni o microbolle. L'efficienza della cattura può essere migliorata modificando la progettazione dei micropilastri o di altre barriere. Tuttavia, alcune trappole potrebbero incontrare difficoltà nel rilasciare particelle o nel fornire una posizione fissa per l'intrappolamento.

L'efficienza dell'intrappolamento dipende dalla forza di intrappolamento. Precedenti esperimenti hanno dimostrato che una pressione di intrappolamento insufficiente porta le particelle a rimanere intrappolate in fluidi statici o fluidi con velocità prolungate. Per risolvere questo problema, i ricercatori hanno creato un’onda sonica stazionaria all’interno della microstruttura circolare del chip, bloccando le cellule al centro della camera. Le cellule vicino al fondo del microcanale sono collegate dalla forza di radiazione prodotta nella direzione della profondità, determinando un confinamento cellulare 3D.

Il chip ha dimostrato la capacità di intrappolare particelle delle dimensioni di un micron che viaggiano a una velocità di mm/s con una forza a livello di nanonewton (nN) e una scala temporale in millisecondi (ms). Può essere utilizzato in varie applicazioni di ingegneria biomedica, tra cui chip di organi, colture cellulari, analisi Raman e cattura di nanoparticelle, grazie alla sua tecnica di intrappolamento senza contatto e biocompatibile.

Fonte:

– Ce Wang, Shuai He, Jiansheng Chen, et al. Intrappolamento acustico 3D di microparticelle nel liquido che scorre utilizzando una cavità circolare. Sensori e Attuatori A: Fisici.