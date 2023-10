Si arresta la perdita di liquido refrigerante sul modulo russo della Stazione Spaziale Internazionale

Sembra che una perdita di refrigerante sul modulo russo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si sia interrotta due giorni dopo la sua scoperta. La fuga di dati, iniziata il 9 ottobre, non ha rappresentato alcun pericolo per gli astronauti della stazione spaziale. Tuttavia, per precauzione, la NASA ha rinviato due passeggiate spaziali programmate mentre indagano sulla situazione. La perdita è stata identificata attraverso le telecamere del Mission Control della NASA a Houston ed è stata confermata dall'astronauta Jasmin Moghbeli a bordo della ISS.

La perdita si è verificata sul radiatore di riserva del modulo russo di laboratorio multiuso Nauka (MLM), originariamente destinato a un diverso modulo russo chiamato Rassvet. La perdita non ha alcun impatto sull'equipaggio o sulle operazioni della stazione spaziale, poiché il radiatore primario di Nauka funziona ancora normalmente. Questa perdita è l'ultima di una serie di perdite di refrigerante verificatesi sulle apparecchiature russe della ISS negli ultimi mesi. La causa di queste fughe di notizie è ancora oggetto di indagine, si ipotizza un problema sistemico.

L'ammoniaca viene utilizzata per raffreddare i sistemi della ISS perché generano calore di scarto. Il liquido refrigerante circola attraverso piastre fredde e scambiatori di calore per rimuovere il calore, quindi rilascia il calore nello spazio attraverso i radiatori. Il radiatore che perde su Nauka verrà riparato, consentendo al liquido di raffreddamento di continuare a funzionare. Vale la pena notare che in passato si sono verificati altri incidenti con apparecchiature russe sulla ISS, tra cui un malfunzionamento del software su Nauka che ha causato una breve situazione di emergenza e un buco trovato in una navicella spaziale Soyuz che è stato successivamente riparato.

Si prevede che la Stazione Spaziale Internazionale continuerà le operazioni almeno fino al 2030. Mentre le tensioni tra la Russia e gli altri partner della ISS sono aumentate a causa della continua invasione dell'Ucraina da parte della Russia, i funzionari della NASA hanno affermato che le relazioni riguardanti la ISS rimangono normali.

Fonte: Space.com, Scienza in diretta