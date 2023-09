L'astronauta della NASA e i cosmonauti russi tornano sulla Terra dopo un anno da record nello spazio

By

Tre esploratori spaziali, tra cui l'astronauta della NASA Frank Rubio, sono tornati sani e salvi sulla Terra dopo aver trascorso poco più di un anno nello spazio. Rubio, insieme ai cosmonauti russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, è atterrato in una zona remota del Kazakistan all'interno di una capsula Soyuz. Questo soggiorno prolungato ha stabilito un nuovo record per il volo spaziale statunitense più lungo.

La missione del trio avrebbe dovuto durare 180 giorni ma è stata prolungata a 371 giorni a causa di circostanze impreviste. Il loro veicolo originale è stato colpito da detriti spaziali, provocando la perdita di tutto il liquido refrigerante. Preoccupati per il potenziale surriscaldamento, fu presa la decisione di riportarli sulla Terra utilizzando una capsula Soyuz sostitutiva. Questo incidente di attracco ha anche impedito loro di assistere a importanti traguardi familiari, come il completamento dell'istruzione militare dei loro figli.

Rubio, medico militare e pilota di elicotteri, ha ammesso che trascorrere un periodo così lungo nello spazio è stato psicologicamente più impegnativo di quanto si aspettasse. Ha espresso la sua eccitazione per il ricongiungimento con sua moglie e i suoi figli, affermando che "abbracciare mia moglie e i miei figli sarà fondamentale, e probabilmente mi concentrerò su quello per i primi due giorni".

Il ritorno di Rubio e dei suoi compagni membri dell'equipaggio è stato accolto con parole di congratulazioni da parte del nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Andreas Mogensen. Tuttavia, potrebbe passare del tempo prima che abbia luogo un’altra missione da record come questa, poiché la NASA attualmente non ha piani per missioni della durata di un anno.

Questa missione ha segnato il primo volo spaziale sia per Rubio che per Petelin, mentre Prokopyev ha completato due lunghi periodi sulla stazione spaziale. Dal loro lancio lo scorso settembre, questo equipaggio ha percorso ben 157 milioni di miglia e ha orbitato attorno al mondo quasi 6,000 volte.

Fonte:

- The Associated Press

– Nasa