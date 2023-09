Astronauta e cosmonauti tornano sulla Terra dopo un anno di permanenza nello spazio

Un astronauta della NASA e due cosmonauti russi sono tornati sani e salvi sulla Terra dopo aver trascorso poco più di un anno nello spazio. Questo soggiorno prolungato ha stabilito un nuovo record per il volo spaziale statunitense più lungo. Il trio è atterrato in una zona remota del Kazakistan, scendendo a bordo di una capsula Soyuz che sostituiva il loro veicolo originale, che era stato danneggiato dalla spazzatura spaziale e aveva perso tutto il liquido refrigerante mentre era attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale.

Inizialmente prevista per una missione di 180 giorni, la permanenza dell'astronauta americano Frank Rubio e dei suoi colleghi russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin è stata estesa a 371 giorni. Questo ha superato il precedente record stabilito dall'astronauta della NASA Mark Vande Hei per un singolo volo spaziale. Il record mondiale per il volo spaziale più lungo è ancora detenuto dalla Russia, con una durata di 437 giorni stabilita a metà degli anni ’1990.

La capsula Soyuz sostitutiva è stata lanciata a febbraio, poiché gli ingegneri sospettavano che un pezzo di spazzatura spaziale avesse perforato il radiatore della capsula originale, causando preoccupazioni per il surriscaldamento e il potenziale pericolo per gli occupanti. Sfortunatamente, fino a questo mese non c'erano altre Soyuz disponibili per lanciare un nuovo equipaggio, il che significa che i sostituti sono arrivati ​​solo due settimane fa.

Durante la loro permanenza nello spazio, il signor Rubio, medico dell'esercito e pilota di elicotteri, ha mancato importanti traguardi familiari, come la laurea dei suoi figli all'Accademia navale e la partenza per West Point. Ha ammesso che l’aspetto psicologico di trascorrere così tanto tempo nello spazio è stato più duro del previsto.

Ora che sono tornati sani e salvi sulla Terra, il signor Rubio ha espresso il suo desiderio di ricongiungersi con sua moglie e i suoi figli. Potrebbe mantenere il record per il volo spaziale statunitense più lungo per qualche tempo, poiché la NASA attualmente non ha piani per missioni della durata di un anno.

Nel complesso, l'intero equipaggio ha percorso l'impressionante cifra di 157 milioni di miglia dal lancio dal Kazakistan lo scorso settembre e ha completato quasi 6,000 orbite attorno alla Terra.

Fonte: BBC News (nessun URL fornito per le fonti)