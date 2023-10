Deforestazione in Amazzonia: un effetto a catena sul riscaldamento climatico

Un recente studio condotto da scienziati britannici e brasiliani ha rivelato che la deforestazione nella foresta amazzonica ha conseguenze di vasta portata sul riscaldamento climatico. Guidati dal dottor Edward Butt dell'Università di Leeds, i ricercatori hanno scoperto che l'abbattimento delle foreste tropicali in Amazzonia non solo porta a un riscaldamento immediato nelle vicinanze, ma colpisce anche le superfici terrestri fino a 100 chilometri di distanza.

Lo studio, intitolato “La deforestazione amazzonica provoca un forte riscaldamento regionale”, ha utilizzato dati satellitari e ha analizzato 3.7 milioni di località in tutto il bacino amazzonico. I risultati hanno mostrato una chiara correlazione tra deforestazione e aumento della temperatura. Nelle aree con poca deforestazione, la variazione media della temperatura del terreno in un periodo di 20 anni è stata di 0.3°C. Tuttavia, in luoghi con deforestazione sia locale che regionale, la temperatura media è aumentata di un significativo 4.4°C.

Questi risultati hanno importanti implicazioni per i 30 milioni di persone che vivono nel bacino amazzonico, molti dei quali sono già esposti a livelli pericolosi di caldo. Se la deforestazione continua al ritmo attuale, il riscaldamento regionale causato dalla perdita delle foreste amazzoniche aggraverà le già allarmanti condizioni climatiche e porrà ulteriori minacce alle comunità locali.

I ricercatori hanno anche studiato l’impatto futuro della deforestazione in Amazzonia. Hanno esplorato due scenari: uno in cui la deforestazione è incontrollata e le aree protette non vengono preservate, e un altro in cui sono in atto alcune misure protettive. I risultati hanno mostrato che la riduzione della deforestazione avrebbe un sostanziale effetto di raffreddamento, in particolare nelle aree con alti tassi di perdita di foreste.

La protezione delle foreste tropicali non solo combatte il cambiamento climatico globale, ma offre anche vantaggi significativi a livello locale, regionale e nazionale. Riducendo i tassi di deforestazione, possiamo alleviare lo stress da calore, proteggere l’agricoltura e preservare il delicato equilibrio dell’ecosistema amazzonico.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è la deforestazione?

La deforestazione si riferisce alla rimozione permanente di alberi e vegetazione in un’area boschiva, spesso per far posto ad attività agricole, minerarie o allo sviluppo urbano.

2. In che modo la deforestazione contribuisce al cambiamento climatico?

La deforestazione interrompe il ciclo del carbonio e aumenta la concentrazione di gas serra nell’atmosfera, portando al riscaldamento globale e al cambiamento climatico.

3. Quali sono le conseguenze della deforestazione in Amazzonia?

Le conseguenze della deforestazione in Amazzonia includono la perdita di biodiversità, l’erosione del suolo, l’interruzione dei cicli dell’acqua e l’aumento delle emissioni di carbonio. Porta anche al riscaldamento climatico regionale e a lunga distanza, come rivelato dal recente studio.

4. Come si può ridurre la deforestazione in Amazzonia?

Gli sforzi per ridurre la deforestazione in Amazzonia implicano l’attuazione di normative rigorose, la protezione delle terre indigene, la promozione di pratiche di utilizzo del territorio sostenibili e il sostegno alle comunità locali in attività economiche sostenibili.

