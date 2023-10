Gli scienziati creano e stabilizzano ioni d'oro carichi rari per nuovi usi

Scienziati della Stanford University, dell’Università della California, di Berkeley e della McGill University in Canada hanno creato e stabilizzato con successo una rara variazione carica di oro chiamata Au2+. Questa svolta consente una serie di nuove applicazioni per questo intrigante metallo elementare.

Le caratteristiche uniche degli atomi d'oro, con la loro grande carica positiva, sono dovute al gran numero di protoni nei loro nuclei. Queste forze, combinate con gli effetti della relatività ristretta sulla loro accelerazione, rendono alcune disposizioni di elettroni più probabili di altre. Di conseguenza, la perdita di uno o tre elettroni è più comune della perdita di due.

Per stabilizzare gli ioni Au2+, i chimici li hanno intrappolati in un materiale cristallino chiamato perovskite alogenuro, comunemente usato nei pannelli solari e nei dispositivi elettronici. La configurazione specifica degli elementi nel cristallo ha preservato lo stato unico degli ioni Au2+. Utilizzando una formula contenente sale di cloruro di cesio, cloruro Au3+, acqua, acido cloridrico e una piccola quantità di vitamina C, gli scienziati sono stati in grado di trasformare gli ioni Au3+ in Au2+ attraverso la donazione di un elettrone.

L'oro è noto per la sua malleabilità e resistenza alle reazioni chimiche, che lo rendono un elemento desiderabile per varie applicazioni. Con la scoperta di una forma stabile di Au2+, ulteriori ricerche si concentreranno sullo studio delle sue caratteristiche ottiche ed elettroniche. Queste caratteristiche potrebbero potenzialmente essere modificate e utilizzate in campi come l'elettronica.

Il successo della sintesi della perovskite stabile Au2+ è stato inizialmente accolto con sorpresa dagli scienziati. Tuttavia, ora sono entusiasti di esplorare le possibilità offerte da questo nuovo materiale. La ricerca è stata pubblicata su Nature Chemistry.

