Mars Express fornisce uno splendido cavalcavia di Noctis Labyrinthus

I ricercatori desideravano esplorare da vicino i misteri di Marte e ora, grazie alla navicella spaziale Mars Express, possiamo dare un'occhiata al maestoso territorio del pianeta. Utilizzando migliaia di immagini scattate dalle sue telecamere, Mars Express ha creato un'animazione accattivante di una delle regioni più intriganti di Marte: Noctis Labyrinthus, noto anche come il "Labirinto della Notte".

Noctis Labyrinthus è un sistema di valli situato tra la Valles Marineris di Marte e gli imponenti vulcani del Tharsis Bulge. Questo paesaggio fratturato si estende per quasi 1,200 chilometri e offre un'anteprima allettante di ciò che i futuri esploratori potrebbero incontrare. La formazione di Noctis Labyrinthus può essere attribuita al Tharsis Rise, dove l'attività vulcanica ha causato l'inarcamento dell'area circostante, provocando stress tettonici e la formazione di profonde fosse chiamate "graben".

Un cavalcavia di Noctis Labyrinthus è come un viaggio nel tempo. Gli altipiani più alti nell'animazione rappresentano il livello della superficie originale, fornendo uno sguardo su come appariva Marte prima che l'attività tettonica e l'erosione prendessero il sopravvento. I canyon e le valli che si intersecano, sebbene di piccole dimensioni, sono larghi fino a 30 km e profondi sei km. Nel corso dei millenni si sono verificate anche frane, che hanno coperto unità di superficie più antiche e hanno ulteriormente aggravato la complessità della regione.

L'animazione rivela la presenza di grandi campi di dune, formati dai venti marziani che soffiano sabbia sulla superficie. Questo cavalcavia mette in mostra milioni di anni di storia geologica, proprio come volare sopra e attraverso il Grand Canyon terrestre per studiare le sue intricate zone di frattura trasversale.

La creazione di questo straordinario cavalcavia ha richiesto la combinazione di numerose immagini individuali scattate durante otto orbite di Mars Express. Queste immagini sono state integrate con dati topografici derivati ​​da un modello digitale del terreno, ottenendo un paesaggio tridimensionale realistico. Ogni secondo del video comprende 50 fotogrammi renderizzati lungo un percorso della telecamera predefinito.

Il video non solo svela l'antica storia di Marte, ma riflette anche la storia dello stesso Mars Express. I titoli di testa sono stati creati utilizzando un recente mosaico di colori globale di Marte di 20 anni, sottolineando sia gli straordinari risultati della missione sia la natura in evoluzione della nostra comprensione del Pianeta Rosso.

In conclusione, questa accattivante animazione cavalcavia di Noctis Labyrinthus di Mars Express offre un assaggio delle meraviglie che attendono i futuri esploratori su Marte. Il video offre uno sguardo unico sul passato geologico del pianeta e mostra le impressionanti capacità della navicella spaziale Mars Express nel catturare e visualizzare la bellezza del nostro pianeta vicino.

Definizioni:

– Noctis Labyrinthus: un sistema di valli situato tra Valles Marineris e il Tharsis Bulge su Marte.

– Tharsis Bulge: un altopiano vulcanico su Marte che ospita numerosi enormi vulcani.

– Graben: caratteristiche simili a trincee formate dall'assottigliamento e dall'estensione della crosta del pianeta.

– Modello del terreno: una rappresentazione tridimensionale della superficie di un corpo celeste, basata su dati quali elevazione e topografia.

Fonte:

Universo oggi. (nd). "Mars Express offre uno straordinario sorvolo di Noctis Labyrinthus." Estratto da [fonte].