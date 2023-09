Perché il DNA mitocondriale viene tramandato dalle madri

Un recente studio pubblicato su Nature Genetics ha fatto luce sul motivo per cui il DNA mitocondriale (mtDNA) viene trasmesso principalmente dalle madri ai figli. I mitocondri, conosciuti come le centrali elettriche delle cellule, producono l’energia necessaria per le funzioni cellulari. Questo organello è interamente costituito dalla ricetta genetica presente nel DNA materno, mentre il mtDNA paterno non ha alcun ruolo.

Le ricerche condotte sugli spermatozoi umani non hanno trovato il mtDNA intatto prima della fecondazione, indicando che il mtDNA maschile è assente nei mitocondri. Gli autori dello studio hanno concluso che gli spermatozoi umani sono privi di mtDNA e che il genoma mitocondriale è per lo più ereditato dalla madre nei mammiferi.

Una possibile spiegazione di questo fenomeno è il più alto tasso di mutazione del genoma mitocondriale rispetto al genoma nucleare. Durante la divisione cellulare, i mitocondri sono distribuiti in modo casuale tra le cellule figlie, il che può portare alcune cellule a ricevere mitocondri inadeguati. Ciò può comportare un aumento delle mutazioni e delle divisioni nel mtDNA. Gli spermatozoi hanno una durata di vita limitata e devono consumare grandi quantità di energia per raggiungere un ovulo per la fecondazione. La presenza del mtDNA negli spermatozoi potrebbe accumulare mutazioni a causa del loro rapido consumo di energia.

Al contrario, gli ovuli non fanno affidamento sui propri mitocondri per produrre energia. Ottengono energia dalle cellule vicine, il che consente loro di preservare il mtDNA sano da trasmettere alle generazioni future. Ciò spiega perché l'ereditarietà materna del mtDNA è prevalente.

Sebbene questo studio fornisca approfondimenti sull'eredità materna del mtDNA, non spiega i rari casi in cui la trasmissione del mtDNA sembra provenire da entrambi i genitori. Tuttavia, questi risultati possono aiutare a comprendere i disturbi della fertilità che possono essere trasmessi attraverso gli ovuli o lo sperma. Inoltre, i recenti progressi nella terapia sostitutiva mitocondriale hanno consentito la nascita di bambini con DNA di tre persone diverse, evidenziando il potenziale di mutazioni mirate e malattie genetiche. Nonostante il ruolo vitale del mtDNA nella vita, c’è ancora molto da imparare sulle sue origini e funzioni.

Fonti: Genetica della natura