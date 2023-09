Astrofotografo cattura una rara palla di fuoco che colpisce Giove

By

Riepilogo: L'astrofotografo amatoriale Tadao Ohsugi ha recentemente registrato una rara palla di fuoco che ha colpito Giove, fornendo preziose informazioni sulla storia e sull'evoluzione del sistema solare. L'esplosione, che si ritiene sia stata causata da un asteroide o da una cometa che ha colpito l'atmosfera di Giove, è stata catturata da Ohsugi in un video. L'attrazione gravitazionale di Giove lo rende uno strumento unico per studiare fenomeni poiché i telescopi avanzati non possono osservare direttamente queste rocce spaziali. Questi lampi su Giove offrono uno sguardo sui violenti processi avvenuti agli albori del nostro sistema solare.

L'astrofotografo Tadao Ohsugi ha avuto la fortuna di testimoniare e documentare un lampo luminoso sulla superficie di Giove mentre fotografava con un telescopio astronomico nella sua stanza di osservazione domestica. Si ritiene che il lampo sia il risultato di una collisione con un meteorite o un oggetto simile. Le riprese video di Ohsugi, registrate ad un frame rate elevato, forniscono agli scienziati una grande quantità di dati preziosi da studiare.

Il dottor Ko Arimatsu, astronomo dell'Università di Kyoto, spiega che anche i telescopi più avanzati non possono osservare direttamente le rocce spaziali che causano queste esplosioni su Giove. L'immensa gravità del gigante gassoso attrae questi oggetti, provocando collisioni che possono essere osservate e studiate. Ciò rende Giove uno strumento inestimabile per comprendere tali eventi.

Queste rare palle di fuoco su Giove offrono agli scienziati una finestra sui violenti processi che hanno modellato il primo sistema solare. Ogni flash fornisce approfondimenti sulla storia e sulla formazione del nostro quartiere celeste. È come assistere all’evoluzione planetaria in azione, secondo Leigh Fletcher, scienziato planetario dell’Università di Leicester.

Sebbene la cattura di Ohsugi non abbia lasciato dietro di sé un campo di detriti visibile come quello osservato nel 1994, contribuisce comunque alla nostra conoscenza del bombardamento dei pianeti giganti da parte di asteroidi e comete. Il dottor Fletcher suggerisce che tutti i pianeti giganti del nostro sistema solare potrebbero essere bombardati da tali oggetti. Tuttavia, c’è ancora molto da imparare sulle comete che bombardano non solo Giove ma anche Saturno, Urano e Nettuno.

La dedizione di astrofili come Ohsugi è fondamentale per lo studio scientifico continuo di questi fenomeni. Con un accesso limitato ai grandi telescopi professionali, gli astronomi di tutto il mondo svolgono un ruolo fondamentale nel catturare e documentare lampi casuali su Giove e altri corpi celesti.

