Nuove intuizioni sui misteriosi resti della Supernova 1181

Dopo anni di ricerca e analisi, gli astronomi hanno scoperto nuove affascinanti informazioni su un oggetto celeste noto come PA 30, ritenuto essere il resto di una rara supernova osservata nel 1181.

Inizialmente scoperta dall'astronomo dilettante Dana Patchick nelle immagini dell'archivio Wide-field Infrared Survey Explorer, si pensava che PA 30 fosse una nebulosa planetaria. Tuttavia, gli astronomi professionisti si resero presto conto che nascondeva molti più intrighi. Dopo un esame più attento, è apparso chiaro che PA 30 non presenta le caratteristiche tipiche di una nebulosa planetaria.

Una delle scoperte chiave è stata che PA 30 è priva delle righe di emissione tipicamente associate alle nebulose planetarie. Invece, le osservazioni di follow-up hanno rivelato caratteristiche uniche, come i venti provenienti dalla stella centrale a velocità senza precedenti e l’assenza di idrogeno ed elio sia nella stella centrale che nella nebulosa. Questi risultati hanno messo in discussione le teorie esistenti sulla natura del PA 30.

Nel 2019, gli astronomi hanno proposto una spiegazione innovativa per gli attributi insoliti di PA 30: era il risultato di una fusione tra due nane bianche. La fusione ha coinvolto una nana bianca con un’atmosfera di carbonio/ossigeno e un’altra con un’atmosfera di ossigeno/neon, dando origine a un raro tipo di supernova nota come SN di tipo Iax. Questa ipotesi spiega con successo l’assenza di idrogeno ed elio e il tasso di espansione inferiore alle aspettative.

Ulteriori analisi degli spettri del PA 30 hanno confermato questa proposta. Gli spettri hanno mostrato maggiori abbondanze di neon e magnesio, indicando la fusione del carbonio, rendendo PA 30 l’unica supernova conosciuta del suo genere nella nostra galassia.

Recenti ricerche hanno anche approfondito i documenti storici della supernova 1181, e i risultati suggeriscono fortemente che PA 30 sia effettivamente associata a questo antico evento di supernova. Documenti provenienti da Cina e Giappone descrivono la posizione della “guest star” durante il periodo della supernova e PA 30 rientra nella regione specificata.

Mentre gli astronomi continuano a studiare PA 30, i suoi misteri si svelano ulteriormente, fornendo preziose informazioni sulla vita e la morte delle stelle e ampliando la nostra comprensione del vasto cosmo.

FAQ

Cos'è il PA30?

PA 30 è il resto di una supernova osservata nel 1181. Inizialmente fu scambiata per una nebulosa planetaria ma in seguito fu identificata come un raro tipo di supernova nota come SN di tipo Iax.

Perché PA 30 è significativo?

PA 30 offre preziose informazioni sulla dinamica delle supernovae e sull'evoluzione delle stelle. Le sue caratteristiche uniche sfidano le teorie esistenti e ampliano la nostra comprensione di questi eventi cosmici.

Cos'è una nebulosa planetaria?

Una nebulosa planetaria è un guscio luminoso di gas e polvere creato da una stella morente nelle ultime fasi della sua evoluzione. Si verifica quando una stella perde i suoi strati esterni, esponendo il nucleo caldo.

Cosa sono le linee di emissione?

Le linee di emissione sono lunghezze d'onda specifiche della luce emesse da determinati elementi. Forniscono indizi sulla composizione e sulle proprietà fisiche degli oggetti celesti.

Cos'è una nana bianca?

Una nana bianca è il nucleo denso lasciato dopo che una stella ha esaurito il suo combustibile nucleare e ha perso i suoi strati esterni. È tipicamente composto da carbonio e ossigeno e ha un'elevata attrazione gravitazionale.

