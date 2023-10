Il metodo alternativo riduce il tempo di calcolo per la simulazione dello spettro di assorbimento

Un metodo di calcolo alternativo è stato sviluppato dal fisico Tárcius Nascimento Ramos e dal suo team per ridurre il tempo necessario per la simulazione al computer degli spettri di assorbimento. Il metodo, noto come INDO/S (Intermediate Neglect of Differential Overlap with Spectroscopic Parametrization), offre un approccio più efficiente ed economico rispetto al metodo attualmente dominante della teoria del funzionale della densità (DFT).

La simulazione è uno strumento essenziale per studiare molecole con alte probabilità di assorbire fotoni a bassa energia. Queste molecole hanno una vasta gamma di applicazioni, tra cui la microscopia ad alta risoluzione, l’archiviazione di dati e i trattamenti medicinali. Tuttavia, la simulazione di molecole di grandi dimensioni richiede una potenza di calcolo significativa, che spesso richiede giorni o addirittura mesi per l’elaborazione.

Il metodo INDO/S, sebbene considerato di natura approssimativa, si è rivelato altamente efficiente negli studi teorici di composti molecolari di grandi dimensioni. Sostituendo calcoli computazionalmente costosi con valori tabulati derivati ​​da dati spettroscopici sperimentali, il metodo ha ridotto significativamente il tempo di calcolo a circa quattro ore su un computer convenzionale.

Ramos e il suo team hanno utilizzato il metodo INDO/S per studiare gli spettri di assorbimento a uno e due fotoni di una grande molecola derivata dallo stilbene. La molecola, composta da oltre 200 atomi di carbonio, ossigeno e idrogeno, presentava sfide uniche a causa della sua flessibilità e delle proprietà di cambiamento di forma.

Caratterizzando gli spettri di assorbimento di queste molecole a livello microscopico, i ricercatori hanno scoperto che il metodo semi-empirico INDO/S era il più adatto per prevedere le proprietà di assorbimento di grandi molecole in soluzione. Questi risultati hanno importanti implicazioni per gli ingegneri molecolari che cercano di sviluppare nuovi composti con maggiore efficienza in varie applicazioni.

Uno dei principali vantaggi dell'assorbimento di due fotoni è la sua elevata risoluzione spaziale, che lo rende adatto per l'imaging al microscopio di tessuti profondi con danni minimi alle strutture circostanti. Inoltre, l’assorbimento di due fotoni consente la creazione di strutture 3D precise per scopi di archiviazione dei dati con codifica ad alta densità per volume.

Questo studio rappresenta un significativo passo avanti nel campo della modellazione computerizzata degli spettri di assorbimento e apre nuove possibilità per le indagini computazionali di sistemi molecolari complessi.

