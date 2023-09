Una nuova ricerca conferma che la gravità influisce sull'antimateria allo stesso modo della materia

By

Un recente studio condotto dalla collaborazione ALPHA presso l'Antimatter Factory del CERN ha fornito informazioni significative sul comportamento dell'antimateria in presenza di gravità. La ricerca, pubblicata su Nature, mostra che, con la precisione dell'esperimento, gli atomi di antiidrogeno, costituiti da un positrone in orbita attorno a un antiprotone, cadono sulla Terra nello stesso modo delle loro controparti materiali.

Lo studio rappresenta una pietra miliare significativa nel campo della ricerca sull’antimateria, poiché è il primo esperimento ad osservare direttamente l’effetto gravitazionale sul movimento dell’antimateria. Jeffrey Hangst, portavoce di ALPHA, descrive l'importanza della ricerca affermando: “In fisica, non si conosce veramente qualcosa finché non lo si osserva. Questo è il primo esperimento diretto ad osservare effettivamente un effetto gravitazionale sul movimento dell'antimateria. È una pietra miliare nello studio dell’antimateria, che ancora ci confonde a causa della sua apparente assenza nell’Universo”.

La gravità, la più debole delle quattro forze fondamentali della natura, è la forza di attrazione tra gli oggetti dotati di massa. Gli atomi di antiidrogeno, essendo elettricamente neutri e stabili, forniscono un sistema ideale per studiare il comportamento gravitazionale dell'antimateria.

La collaborazione ALPHA produce atomi di antiidrogeno utilizzando antiprotoni caricati negativamente e positroni caricati positivamente. Gli antiprotoni vengono prodotti e rallentati nelle macchine AD ed ELENA della Antimatter Factory, mentre i positroni vengono accumulati da una fonte di sodio-22. Gli atomi di antiidrogeno risultanti, che sono neutri ma leggermente magnetici, sono confinati in una trappola magnetica per impedire il contatto con la materia e l'annientamento.

I ricercatori hanno creato un apparato verticale chiamato ALPHA-g, che ha permesso loro di misurare le posizioni verticali in cui gli atomi di antiidrogeno si annichilano con la materia. L'apparato ha permesso di misurare l'effetto della gravità sugli atomi una volta spento il campo magnetico della trappola.

Attraverso i loro esperimenti, il team ALPHA ha scoperto che l’accelerazione degli atomi di antiidrogeno è coerente con la forza gravitazionale tra la materia e la Terra. Lo studio ha coinvolto più prove con valori variabili di un campo magnetico aggiuntivo per valutare l’impatto sulla gravità. I risultati indicano che, entro la precisione dell’esperimento, l’antimateria e la materia sperimentano la stessa forza gravitazionale.

Il prossimo passo per il team sarà misurare l’accelerazione degli atomi di antiidrogeno nel modo più preciso possibile. Hanno in programma di implementare il raffreddamento laser degli atomi di antiidrogeno in esperimenti futuri, che dovrebbe migliorare la precisione delle loro misurazioni.

La ricerca condotta dalla collaborazione ALPHA presso l'Antimatter Factory del CERN contribuisce alla nostra comprensione delle proprietà e del comportamento dell'antimateria. Fa parte degli sforzi in corso al CERN per studiare e produrre antimateria, con altri esperimenti focalizzati anche sulla misurazione dell'accelerazione gravitazionale dell'antimateria atomica.

Fonte:

– Natura (link all’articolo)

– La fabbrica di antimateria del CERN