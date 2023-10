Gli atomi di antiidrogeno cadono sulla Terra allo stesso modo della materia, secondo uno studio

By

I fisici dell'Università di Swansea, parte della collaborazione ALPHA del CERN, hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che gli atomi di antiidrogeno cadono sulla Terra nello stesso modo delle loro controparti materiali. Pubblicata sulla rivista Nature, questa scoperta avvicina gli scienziati alla comprensione di uno dei problemi più significativi della fisica.

Gli atomi di antiidrogeno vengono creati unendo antiprotoni carichi negativamente con positroni carichi positivamente. Questi atomi, che sono neutri ma leggermente magnetici, vengono poi intrappolati utilizzando un campo magnetico per evitare che si annichilino al contatto con la materia.

Utilizzando una configurazione verticale chiamata ALPHA-g, i ricercatori sono stati in grado di misurare le posizioni in cui gli atomi di antiidrogeno si annichilavano con la materia una volta che il campo magnetico veniva spento. Il team ha rilasciato gruppi di circa 100 atomi, un gruppo alla volta, e ha osservato che circa il 20% degli atomi uscivano dalla parte superiore della trappola, mentre l’80% usciva dal fondo a causa della forza di gravità.

Attraverso ripetuti esperimenti ripetuti con diversi valori del campo magnetico, i ricercatori hanno scoperto che l’accelerazione di un atomo di antiidrogeno è coerente con la forza gravitazionale attrattiva tra la materia e la Terra. Questi risultati confermano la teoria della Relatività Generale di Albert Einstein, secondo cui gli oggetti cadono sulla Terra nello stesso modo indipendentemente dalla loro composizione.

L’osservazione riuscita dell’effetto della gravità sull’antimateria rappresenta una pietra miliare significativa nella fisica atomica e apre nuove possibilità per le indagini future. Ulteriori misurazioni con maggiore precisione potrebbero potenzialmente scoprire differenze anche minori tra materia e antimateria, fornendo preziose informazioni sulla scarsità di antimateria nell’universo.

Il professor Niels Madsen dell'Università di Swansea ha espresso entusiasmo per il loro contributo a questa scoperta rivoluzionaria, sottolineando l'importanza di misurazioni rigorose per comprendere il funzionamento dell'universo. Il professor Stefan Eriksson, anch'egli dell'Università di Swansea, ha sottolineato l'importanza di questa scoperta per testare la teoria di Einstein e svelare i misteri che circondano l'antimateria.

Il documento di ricerca, intitolato “Osservazione dell’effetto della gravità sul movimento dell’antimateria”, fornisce approfondimenti sul processo sperimentale e sui risultati.

