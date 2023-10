Dust Devils su Marte: Perseverance veglia

I diavoli di polvere, colonne vorticose di materiali superficiali sciolti, sono più comuni nell'emisfero settentrionale di Marte durante la stagione estiva. Perseverance, il rover attualmente situato nell'emisfero settentrionale, monitora attivamente l'ambiente marziano in tutte le direzioni per studiare e potenzialmente catturare questi fenomeni naturali.

I diavoli della polvere su Marte sono simili alle loro controparti sulla Terra ma hanno alcune caratteristiche distinte. Si formano quando la superficie di Marte si riscalda, creando variazioni di temperatura che inducono venti locali. Quando questi venti raccolgono polvere e sabbia, formano vortici rotanti che possono raggiungere altezze di diversi chilometri.

Sebbene i diavoli della polvere siano più diffusi durante l’estate su Marte, prevederne la formazione rimane una sfida. Pertanto, Perseverance mantiene costantemente uno sguardo vigile sul paesaggio marziano. Monitorando l’ambiente circostante in tutte le direzioni, il rover mira a catturare dati e immagini preziosi dei diavoli della polvere, contribuendo a una migliore comprensione della loro formazione e del loro comportamento su questo pianeta lontano.

Comprendere i diavoli di polvere di Marte è cruciale per molteplici ragioni. In primo luogo, svolgono un ruolo significativo nel sistema meteorologico marziano, ridistribuendo la polvere sulla superficie del pianeta e influenzando le dinamiche atmosferiche. In secondo luogo, lo studio di questi fenomeni atmosferici può aiutare a far luce sui potenziali pericoli che potrebbero comportare per le future missioni umane su Marte. I mulinelli di polvere hanno il potenziale di influenzare le operazioni dei veicoli spaziali e la sicurezza dell'equipaggio.

I continui sforzi di Perseverance per monitorare i diavoli di polvere su Marte forniscono agli scienziati una grande quantità di dati e osservazioni. Questi risultati contribuiscono alla nostra comprensione dei modelli meteorologici planetari, forniscono informazioni sull’attività geologica su Marte e aiutano nella pianificazione di future missioni sul pianeta rosso.

Fonte:

– NASA – Amministrazione Nazionale dell’Aeronautica e dello Spazio