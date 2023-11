La scoperta di ALMA: luce sui granelli di polvere nei dischi protoplanetari

By

Uno studio innovativo condotto da Ian Stephens e dal suo team utilizzando ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ha fornito informazioni senza precedenti sulla natura dei granelli di polvere nei dischi protoplanetari. Lo studio si è concentrato su HL Tauri, una giovane stella circondata da un disco situata a soli 480 anni luce di distanza. Questo disco presenta lacune visibili, che gli scienziati ritengono possano essere indicative della formazione del pianeta.

I dischi protoplanetari sono parte integrante del processo di formazione planetaria. Quando i granelli di polvere all’interno del disco si scontrano e si uniscono, aumentano gradualmente di dimensioni, formando potenzialmente oggetti simili a quelli del nostro sistema solare. Per ottenere una comprensione più profonda di questi granelli di polvere, i ricercatori si sono rivolti allo studio della polarizzazione. Esaminando l'orientamento delle onde luminose emesse da questi grani, gli scienziati possono ricavare informazioni preziose sulle loro proprietà.

In questo ultimo studio, Stephens e il suo team hanno catturato un'immagine della polarizzazione di HL Tauri ad un livello di dettaglio senza precedenti. L'immagine era basata su un numero impressionante di misurazioni: 10 volte più misurazioni di polarizzazione rispetto a qualsiasi altro disco e 100 volte più misurazioni rispetto ai dischi tipici. Pubblicata su Nature, questa immagine è l'immagine di polarizzazione più completa di qualsiasi disco fino ad oggi.

La scoperta chiave dello studio risiede nei sottili modelli di polarizzazione all’interno del disco. I ricercatori hanno scoperto che la quantità di luce polarizzata varia in modo asimmetrico attraverso il disco, con una maggiore polarizzazione su un lato rispetto all’altro. Questa asimmetria è probabilmente dovuta a variazioni nella distribuzione o nelle proprietà dei granelli di polvere all’interno del disco.

Inoltre, lo studio ha rivelato che le lacune all'interno del disco presentano un livello di polarizzazione più elevato rispetto agli anelli, contrariamente alle aspettative data la maggiore abbondanza di polvere negli anelli. La polarizzazione all'interno degli spazi è caratterizzata da uno schema azimutale, suggerendo l'allineamento dei granelli di polvere all'interno di queste regioni. D'altro canto, la polarizzazione negli anelli appare più uniforme, il che implica che essa derivi prevalentemente dallo scattering.

I risultati dello studio fanno luce anche sulla forma e sulle dimensioni dei granelli di polvere all'interno del disco. I granelli di polvere non sono perfettamente sferici ma possono assumere forme oblate o prolate. Il comportamento dei grani nel disco di HL Tauri indica che presentano caratteristiche prolate, fornendo preziose informazioni sulle loro proprietà all'interno di queste strutture complesse.

Sebbene lo studio sollevi domande senza risposta sui meccanismi dietro l’allineamento dei granelli di polvere e sulle cause esatte dell’asimmetria nella polarizzazione, sottolinea l’importanza delle osservazioni ad alta risoluzione per svelare i misteri della formazione planetaria. ALMA, in quanto telescopio millimetrico/submillimetrico preminente a livello globale, continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel portare avanti questa ricerca trasformativa.

FAQ

1. Come è stata ottenuta l'immagine polarizzata di HL Tauri?

L'immagine polarizzata di HL Tauri è stata catturata utilizzando l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Ha coinvolto un ampio numero di misurazioni di polarizzazione, fornendo una visione dettagliata dei granelli di polvere nel disco protoplanetario.

2. Cosa sono i dischi protoplanetari?

I dischi protoplanetari sono strutture circumstellari composte da gas e polvere che circondano le stelle giovani. Questi dischi sono cruciali nel processo di formazione dei pianeti, poiché fungono da luogo di nascita dei sistemi planetari.

3. Perché la polarizzazione dei granelli di polvere è significativa?

Lo studio della polarizzazione della luce emessa dai granelli di polvere consente agli scienziati di acquisire informazioni sulle loro proprietà, come forma, dimensione e distribuzione. Queste informazioni sono vitali per comprendere i complessi processi coinvolti nella formazione planetaria.

4. Qual è il significato dell'asimmetria nella polarizzazione all'interno del disco?

L'asimmetria nella polarizzazione suggerisce variazioni nella distribuzione o nelle proprietà dei granelli di polvere sul disco. Comprendere queste asimmetrie può fornire preziosi indizi sui meccanismi che guidano la formazione dei pianeti.

5. Perché è necessaria l'alta risoluzione per le osservazioni di polarizzazione?

Le osservazioni ad alta risoluzione consentono agli scienziati di discernere modelli e dettagli sottili all'interno dei dischi protoplanetari, come le variazioni di polarizzazione osservate nel disco di HL Tauri. Questo livello di dettaglio è cruciale per far avanzare la nostra comprensione dei granelli di polvere e del loro ruolo nella formazione planetaria.