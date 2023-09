L’eclissi solare “Anello di fuoco” abbellirà i cieli degli Stati Uniti

Un raro evento celeste noto come eclissi solare anulare, chiamata anche eclissi solare “anello di fuoco”, sarà visibile nei cieli degli Stati Uniti sabato 14 ottobre. Durante questo tipo di eclissi, la Luna è al punto più lontano della sua orbita dalla Terra, oscurando parzialmente il Sole e creando un anello luminoso di luce solare attorno alla Luna.

L’eclissi anulare può essere vista solo all’interno di uno stretto percorso di anularità che si estende dall’Oregon al Texas, parti del Messico, America Centrale e Sud America. Negli Stati Uniti, l'eclissi inizierà in Oregon alle 9:13 PDT e terminerà in Texas alle 12:03 CDT. Al di fuori di questo percorso, le persone negli Stati Uniti contigui, a Porto Rico e in parti dell’Alaska e delle Hawaii potranno comunque assistere a un’eclissi solare parziale in cui la Luna copre parte del Sole senza creare l’effetto “anello di fuoco”.

Per osservare in sicurezza l'eclissi, gli spettatori devono utilizzare una speciale protezione per gli occhi come occhiali da eclissi o un filtro solare specializzato. I metodi di visualizzazione indiretta, come un proiettore stenopeico, possono essere utilizzati anche per osservare l'eclissi senza guardare direttamente il Sole.

La NASA fornirà una copertura in diretta dell'eclissi solare anulare sulla NASA TV, sul sito web dell'agenzia e sulle piattaforme di social media dalle 11:30 alle 1:15. Inoltre, martedì 26 settembre alle 4:XNUMX EDT si terrà una teleconferenza con i media. per discutere dell'eclissi solare.

È importante notare che questa eclissi solare anulare è solo un'anteprima della prossima grande eclissi solare, un'eclissi solare totale, che dovrebbe verificarsi l'8 aprile 2024. L'eclissi solare totale attraverserà gli Stati Uniti dal Texas al Maine, offrendo un altro incredibile fenomeno celeste da ammirare per gli osservatori del cielo.

Fonte: NASA Sole e Spazio (@NASASun)