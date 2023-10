NASA e ISRO collaborano per lanciare NISAR, un satellite trasformativo per l'osservazione della Terra

By

Una partnership innovativa tra la NASA e l’Indian Space Research Organization (ISRO) ha portato allo sviluppo del satellite di osservazione della Terra con radar ad apertura sintetica (NISAR) NASA-ISRO. Questa innovativa missione satellitare, il cui lancio è previsto per l’inizio del 2024, mira a rivoluzionare lo studio degli ecosistemi delle foreste e delle zone umide della Terra e la loro profonda influenza sul ciclo globale del carbonio, modellando successivamente le dinamiche del cambiamento climatico.

I sistemi radar all’avanguardia di NISAR effettueranno scansioni complete di quasi tutte le superfici terrestri e ghiacciate della Terra ogni 12 giorni, offrendo approfondimenti su due tipi cruciali di ecosistemi: foreste e zone umide. Le foreste fungono da importanti serbatoi di carbonio, assorbendo e immagazzinando carbonio nel legno degli alberi. Nel frattempo, le zone umide svolgono un ruolo fondamentale nel preservare il carbonio negli strati organici del suolo. Le interruzioni di questi ecosistemi possono accelerare il rilascio di anidride carbonica e metano nell’atmosfera, esacerbando il cambiamento climatico.

Monitorando i cambiamenti globali nella copertura del suolo, i ricercatori acquisiranno una comprensione più profonda dell’impatto di questi cambiamenti sul ciclo del carbonio, un sistema complesso che governa il movimento del carbonio tra l’atmosfera, la terra, l’oceano e gli organismi viventi. Questa visione completa del pianeta, resa possibile dalla tecnologia radar di NISAR, fornirà preziose informazioni sullo stato di evoluzione delle terre e dei ghiacci della Terra.

Lo sviluppo di NISAR rappresenta una partnership paritaria tra NASA e ISRO, segnando la loro prima collaborazione nello sviluppo di hardware per una missione di osservazione della Terra. Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA è a capo della componente statunitense del progetto, contribuendo con il radar ad apertura sintetica (SAR) in banda L della missione. Il Centro satellitare UR Rao dell'ISRO è alla guida del segmento ISRO, supervisionando il bus del veicolo spaziale, l'elettronica SAR in banda S, il veicolo di lancio, i servizi di lancio e le operazioni di missione satellitare. Insieme, questi sforzi rappresentano una pietra miliare significativa nella tecnologia di osservazione della Terra e nella scienza del clima.

FAQ

Qual è l'obiettivo della missione satellitare NISAR?

L’obiettivo della missione satellitare NISAR è lanciare un satellite di osservazione della Terra che fornisca informazioni dettagliate sulle foreste e sulle zone umide, che svolgono un ruolo cruciale nel ciclo globale del carbonio.

Con quale frequenza il satellite NISAR effettuerà la scansione delle terre emerse e delle superfici ghiacciate della Terra?

Il satellite NISAR esplorerà le superfici terrestri e ghiacciate della Terra ogni 12 giorni, offrendo una copertura completa e una raccolta di dati.

Cosa impareranno i ricercatori dai dati del NISAR?

I dati di NISAR consentiranno ai ricercatori di comprendere meglio l'assorbimento e il rilascio di carbonio nelle foreste e nelle zone umide, contribuendo così a una comprensione più profonda dell'impatto di questi ecosistemi sul ciclo globale del carbonio e sulle dinamiche del cambiamento climatico.

Qual è lo sforzo di collaborazione dietro lo sviluppo di NISAR?

NISAR è il risultato di una partnership di collaborazione tra NASA e ISRO, segnando il primo sviluppo hardware congiunto per una missione di osservazione della Terra tra le due agenzie.

Chi guida la componente statunitense della missione NISAR?

Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, sotto la supervisione della NASA attraverso il California Institute of Technology (Caltech) di Pasadena, è a capo della componente statunitense della missione NISAR, contribuendo con il radar ad apertura sintetica (SAR) in banda L della missione.