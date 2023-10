La cometa criovulcanica diretta verso la Terra: 12P/Pons-Brooks

Una massiccia cometa criovulcanica conosciuta come 12P/Pons-Brooks si sta attualmente dirigendo verso la Terra. Questa cometa, tre volte più grande del Monte Everest, ha recentemente eruttato il 5 ottobre, segnando la sua seconda esplosione negli ultimi quattro mesi.

Ciò che rende unica questa cometa è la sua composizione. Secondo Dailymail, 12P/Pons-Brooks è costituito da ghiaccio, polvere e gas, che creano un fenomeno simile alla carbonatazione in una bottiglia di bibita gassata. Si stima che il nucleo solido della cometa abbia un diametro di 18.6 km e, quando riscaldato dal sole, la pressione si accumula all'interno fino a quando non si verifica un'esplosione, rilasciando detriti congelati attraverso le fratture nel guscio del nucleo.

Durante l’esplosione più recente, gli osservatori hanno notato che la chioma, la nube di gas che circondava il nucleo, sembrava avere delle “corna”. La ragione esatta di questa forma a corno è ancora sconosciuta, ma gli esperti ritengono che potrebbe essere dovuta alla forma particolare della bocca criovulcanica e ad una sorta di blocco che causa l'espulsione del materiale in uno schema di flusso unico. Alcuni hanno addirittura paragonato l'aspetto della cometa alla navicella spaziale Millennium Falcon di Star Wars.

Nonostante la sua traiettoria e forma temute, non vi è alcuna minaccia immediata di un “impatto profondo” da parte di 12P/Pons-Brooks. La cometa non sarà visibile a occhio nudo finché non passerà vicino alla Terra nel 2024, e non tornerà nelle nostre vicinanze fino al 2095. Tuttavia, se la cometa continua a esplodere, potrebbe attirare più attenzione nei prossimi anni.

12P/Pons-Brooks è una delle 20 comete conosciute con vulcani di ghiaccio attivi, e fu identificata per la prima volta da Jean-Louis Pons nel luglio 1812.

