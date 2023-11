L’Agenzia spaziale britannica pianifica una missione spaziale in tutto il Regno Unito per ampliare i confini della conoscenza umana

L’Agenzia spaziale britannica (UKSA) si sta imbarcando in un’ambiziosa missione spaziale tutta britannica volta a ampliare i confini della conoscenza umana e condurre ricerche che non possono essere svolte sulla Terra. In un recente annuncio, l’UKSA ha rivelato la sua partnership con la società statunitense Axiom Space, che vedrà gli astronauti britannici lanciati nello spazio per un massimo di due settimane per svolgere ricerche scientifiche.

Sebbene non siano state ancora fissate date specifiche per la missione, l'amministratore delegato dell'UKSA Paul Bate ha dichiarato che entrambe le organizzazioni stanno lavorando rapidamente per realizzarla il prima possibile. La firma del memorandum d'intesa (MOU) tra le due entità consente un processo completo di esplorazione e pianificazione, compresa la ricerca scientifica, le competenze dell'equipaggio e le attività di sensibilizzazione.

Ciò che rende unica questa missione è la collaborazione con partner commerciali, che introduce nuovi approcci alla conduzione della ricerca nello spazio. Bate ha sottolineato il valore dell'apprendimento collettivo e la comprensione dei rischi connessi allo spostamento delle frontiere della conoscenza. La collaborazione consente l’integrazione delle migliori pratiche e risorse di varie parti interessate, rendendo l’esplorazione spaziale un vero sport di squadra.

Questa missione apre una miriade di possibilità di ricerca. La dottoressa Peggy Whitson, ex astronauta della NASA e direttrice del volo spaziale umano presso Axiom, ha evidenziato il potenziale dello studio dell’invecchiamento accelerato, della crescita del cancro e della perdita ossea in condizioni di microgravità. Queste condizioni uniche nello spazio forniscono un sistema modello per testare farmaci e tecniche per rilevare e minimizzare questi effetti. La conoscenza acquisita da tale ricerca andrà a beneficio delle persone sulla Terra, portando a una migliore comprensione e a progressi nelle cure mediche.

Le università, gli istituti di ricerca e l'industria del Regno Unito sono invitati a contribuire con le loro idee per esperimenti e dimostrazioni tecnologiche che potrebbero essere condotti durante la missione di due settimane. L’obiettivo è sfruttare l’esperienza e la creatività dell’industria spaziale britannica per apportare un contributo significativo alla conoscenza scientifica e all’innovazione tecnologica.

Questa missione spaziale tutta nel Regno Unito segna un’entusiasmante pietra miliare per il settore spaziale del Regno Unito e funge da testimonianza della natura collaborativa dell’esplorazione spaziale. Ampliando i confini della conoscenza umana nello spazio, il Regno Unito sta facendo passi da gigante nel progresso della ricerca scientifica e dimostrando il proprio impegno nell’avanzamento delle frontiere dell’esplorazione spaziale.

FAQ

Qual è lo scopo della missione spaziale tutta britannica?

Lo scopo della missione spaziale tutta britannica è quello di ampliare i confini della conoscenza umana e condurre ricerche che non possono essere svolte sulla Terra.

Con chi sta collaborando l’Agenzia spaziale britannica per questa missione?

L’Agenzia spaziale britannica sta collaborando con la società statunitense Axiom Space per questa missione.

Che tipo di ricerca potrebbe essere condotta durante la missione?

Le potenziali aree di ricerca includono, tra gli altri, lo studio dell’invecchiamento accelerato, della crescita del cancro e della perdita ossea in condizioni di microgravità.

Cosa sono chiamati a fare le università, gli istituti di ricerca e l’industria del Regno Unito?

Sono invitati a condividere le loro idee per esperimenti e dimostrazioni tecnologiche che potrebbero essere condotti durante la missione di due settimane.