Nuovo articolo: Il Regno Unito si unisce al percorso commerciale verso il volo spaziale umano

L’Agenzia spaziale britannica ha compiuto un significativo passo avanti nei suoi sforzi di esplorazione spaziale firmando un accordo con Axiom Space, una società statunitense, per collaborare a una missione spaziale che includerà quattro astronauti del Regno Unito. Si prevede che questa missione utilizzerà il veicolo SpaceX Crew Dragon e trasporterà gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Mentre i dettagli sulla composizione dell'equipaggio stanno ancora emergendo, i rapporti suggeriscono che la squadra potrebbe includere un astronauta di riserva selezionato dall'Agenzia spaziale europea (ESA) e due astronauti commerciali. Si ipotizza addirittura che Tim Peake, astronauta in pensione ed eroe nazionale, potrebbe comandare la missione.

Questo sviluppo segna una pietra miliare cruciale per il Regno Unito poiché si unisce ad altre nazioni nel percorso commerciale verso il volo spaziale umano. Indubbiamente, i finanziamenti commerciali svolgono un ruolo vitale nel futuro dell’esplorazione spaziale. Intraprendendo questa impresa, il Regno Unito si posiziona per partecipare all’economia spaziale in continua espansione, promuove la democratizzazione dello spazio e ispira le generazioni future a perseguire studi in scienza e ingegneria.

Prima del 1998, il Regno Unito aveva prodotto astronauti importanti, tra cui Michael Foale e Helen Sharman. Tuttavia, l’istituzione del corpo astronauta europeo nel 1998 ha portato a un cambiamento nella selezione degli astronauti, con la partecipazione degli stati membri, compreso il Regno Unito, al processo dell’Agenzia spaziale europea.

Avanti veloce fino al 2009, quando Tim Peake divenne un'aggiunta inaspettata alla selezione di nuovi astronauti del Centro Astronautico Europeo. Questa selezione a sorpresa ha aperto la strada a un maggiore coinvolgimento del Regno Unito nel programma di volo spaziale umano dell'ESA.

Da allora il panorama dell’esplorazione spaziale si è evoluto rapidamente, con progressi e innovazioni provenienti da entità private come SpaceX e Blue Origin. Inoltre, la durata della Stazione Spaziale Internazionale è stata estesa fino al 2030, ma le società commerciali stanno già lavorando allo sviluppo delle proprie stazioni spaziali private.

Axiom Space, con sede a Houston, è una di queste società. La loro visione prevede la costruzione di una stazione spaziale operativa entro il 2028, separata dalla ISS. Nel frattempo, Axiom ha iniziato a condurre missioni finanziate commercialmente sulla ISS utilizzando il veicolo Crew Dragon di SpaceX. Queste missioni hanno visto come comandanti ex astronauti della NASA e trasportati non professionisti.

Anche se la tempistica specifica per la missione dell'equipaggio tutto britannico deve ancora essere determinata, si prevede che farà parte delle future missioni di Axiom. Nel frattempo, l’ultima classe di astronauti dell’ESA, scelta nel 2022, si sta preparando per le missioni nell’orbita terrestre bassa e oltre, sottolineando ulteriormente le crescenti opportunità per i paesi di partecipare all’esplorazione spaziale e democratizzare l’accesso allo spazio.

La collaborazione tra l’Agenzia spaziale britannica e Axiom Space non solo apre le porte alla partecipazione del Regno Unito a iniziative spaziali commerciali, ma evidenzia anche la crescente importanza dei dati e delle infrastrutture spaziali nell’affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la gestione delle catastrofi e la salute globale.

FAQ

1. Qual è il significato della firma da parte del Regno Unito di un accordo con Axiom Space?

Firmando un accordo con Axiom Space, il Regno Unito si è unito ad altri paesi nel percorso commerciale verso il volo spaziale umano. Ciò rappresenta un significativo passo avanti per il Regno Unito in termini di partecipazione alla crescente economia spaziale, ispirazione per le generazioni future e democratizzazione dell’accesso allo spazio.

2. Chi potrebbe far parte della missione dell'equipaggio tutto nel Regno Unito?

L'esatta composizione dell'equipaggio è ancora in fase di definizione. Tuttavia, ci sono indicazioni che un astronauta di riserva selezionato dall'Agenzia spaziale europea (ESA) e due astronauti commerciali faranno parte della missione. Ci sono anche rapporti che suggeriscono che la missione potrebbe essere comandata dall'astronauta in pensione Tim Peake.

3. Qual è il ruolo di Axiom Space in questa collaborazione?

Axiom Space, una società con sede negli Stati Uniti, mira a costruire la propria stazione spaziale operativa entro il 2028. Nel frattempo, hanno iniziato a condurre missioni finanziate commercialmente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) utilizzando il veicolo Crew Dragon di SpaceX. La collaborazione di Axiom con l'Agenzia spaziale britannica faciliterà l'inclusione degli astronauti britannici nelle missioni future.

4. In che modo questa collaborazione avvantaggia il Regno Unito?

Questa collaborazione consente al Regno Unito di attingere al settore spaziale commerciale, che è cruciale per il futuro dell’esplorazione spaziale. Posiziona il Regno Unito per partecipare alla crescente economia spaziale, promuove la democratizzazione dello spazio e funge da ispirazione per gli studenti a proseguire gli studi in scienza e ingegneria.

